Fondazione CR Saluzzo, primo confronto tra Organo di indirizzo e CdA

Si è svolto presso il Monastero della Stella il primo incontro tra il nuovo Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione volto a definire le linee di lavoro e gli indirizzi strategici che accompagneranno l’attività della Fondazione nei prossimi anni.

Nel corso dell’incontro è emersa una piena sintonia di intenti tra i due organi, accomunati dalla volontà di operare in modo coordinato e responsabile per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio di riferimento, con particolare attenzione alla salute, al benessere delle persone e alla qualità della vita della comunità.

È stata altresì espressa la volontà di dare continuità al confronto tra i diversi organi della Fondazione attraverso incontri periodici di aggiornamento e approfondimento, finalizzati a rafforzare la conoscenza delle attività dell’ente e la condivisione degli indirizzi strategici, nel rigoroso rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascun organo dallo Statuto e dalla normativa di settore.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo della Fondazione quale soggetto attivo sul territorio, capace di ascoltare e dialogare con la comunità locale, al fine di intercettarne bisogni, opportunità e prospettive di crescita, nel rispetto della propria missione istituzionale e delle finalità statutarie.

Con questo primo incontro ufficiale nella sede del Monastero della Stella, spazio sempre più aperto alla comunità, la Fondazione CR Saluzzo rinnova il proprio ruolo di promotore di coesione e sviluppo del territorio, pronta a definire le linee guida di una programmazione strategica sempre più vicina ai cittadini e alle realtà locali.