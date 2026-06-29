Altro lutto in diocesi a Saluzzo: è mancato don Pierino Conte, professore emerito dell’Università Cattolica di Milano

Quasi in contemporanea al funerale di don Costanzo Barbero, è mancato un altro sacerdote della diocesi di Saluzzo, don Pierino Conte, professore emerito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Aveva 95 anni ed era da alcuni anni ospite della Casa del Clero presso lex seminario Sant’Agostino.

Don Conte era il decano dei preti della diocesi saluzzese.

Nato a Dronero il 9 marzo 1931, ordinato sacerdote il 29 giugno del 1954, ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e all’insegnamento.

Dopo la laurea e l’insegnamento in seminario, le sue ricerche lo avevano portato ad appassionarsi in particolare alla storia ecclesiastica dell’Alto Medioevo, divenendo prima professore associato e poi ordinario alla Cattolica di Milano fino al 2005, anno in cui ha lasciato la docenza per ritirarsi nella natìa e mai dimenticata Dronero.

Da alcuni anni, l’avanzare dell’età e problemi di salute lo avevano indotto a ritirarsi presso la Casa del Clero diocesana.

Don Conte ha vissuto gli anni del Concilio Ecumenico Vaticano II ma anche gli anni turbolenti della contestazione studentesca conoscendo e dibattendo in più occasioni con Mario Capanna allora leader del movimento sulla piazza di Milano.

Autore di numerose pubblicazioni inerenti la sua materia, si è dedicato anche alla storiografia locale. Suo è l’approfondito studio su don Bernardo Mattio, una biografia fondamentale che supporta la causa di beatificazione del prete dronerese.

Tra gli altri suoi lavori, sempre in ambito locale, “Una comunità e il suo pastore. Don Giovanni Raviolo Arciprete di Dronero dal 1935 al 1980”, un libro scritto con don Oreste Franco, che ripercorre la storia di Dronero e della sua comunità attraverso l'operato del suo parroco.

Ancora nell’ambito dei contributi storici, va ricordato che è stato curatore della catalogazione e dell'appendice documentaria della Diocesi di Saluzzo relativa agli anni 1943-1945, riguardanti figure del clero locale.

La camera mortuaria è stata allestita nella cappella della Casa del Clero (piano terreno) di Saluzzo in via Consolata 4.

I funerali, presieduti dal vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo e dal vescovo emerito mons. Giuseppe Guerrini, si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Dronero mercoledì pomeriggio 1° luglio alle ore 16.