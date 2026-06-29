Consegnate oggi al CFPcemon di Ceva le borse di studio per "accrescere la passione e dare strumenti concreti per il futuro" [FOTO]

Con un clima di grande emozione e partecipazione, si è svolta oggi, lunedì 29 giugno, presso l’aula magna del CFPcemon di Ceva “Ernesto Rebaudengo”, la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli dell’anno formativo 2025-2026.

La responsabile di sede, Simona Giacosa, ha introdotto la cerimonia ricordando l’importanza di valorizzare i ragazzi e le ragazze che si distinguono per dedizione, costanza e crescita, non solo professionale ma anche personale.

Quest’anno sono state assegnate a:

Yassine Faid, del corso Operatore Meccanico – Lavorazione e montaggio componenti meccaniche, che ha ricevuto la Borsa di Studio del Progetto Restauro, consegnata da Enzo Garelli, Mattia Germone e dai restauratori Stefano Mirto e Marino Musso.

Selvaggia Tomatis, del corso Operatore del benessere – Erogazione dei servizi di trattamento estetico,che ha ricevuto la Borsa di Studio in memoria di Oscar Casti e Luigi Bezzone, messa a disposizione dalla sezione AIDO di Ceva, rappresentata dal suo presidente.

Cosmin Alexandru Gusatu, del corso Operatore Meccanico – Lavorazione e montaggio componenti meccaniche, che ha ricevuto la Borsa di Studio in memoria di Davide e Silvio Amerio, consegnata dalla famiglia Amerio.

La presidente Cinzia Gonella e il direttore del CFPcemon Marco Lombardi, hanno espresso parole di apprezzamento per gli studenti premiati e di riconoscenza verso le realtà e le persone che rendono possibile questo momento.

A portare i saluti delle istituzioni locali è stata Laura Amerio, assessore del Comune di Ceva, che ha sottolineato quanto iniziative come questa contribuiscano a mantenere viva la speranza e la fiducia nei giovani e nella scuola.

La cerimonia si è conclusa con un momento di ringraziamento a tutti i donatori, alle famiglie e al corpo docente, che ogni anno contribuiscono a costruire un ambiente formativo capace di accendere passioni e dare strumenti concreti per affrontare il futuro.