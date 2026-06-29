Revello, riapre l’ufficio postale: inaugurazione il 3 luglio dopo un mese di ritardo

Dopo un mese di attesa rispetto alla data inizialmente prevista, l'ufficio postale di Revello è pronto a riaprire le porte.

L'inaugurazione è in programma giovedì 3 luglio alle 11,30, segnando la conclusione dei lavori di ristrutturazione legati al progetto ‘Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale’ di Poste Italiane.

La riapertura era attesa già all'inizio di maggio, la chiusura era stata a fine gennaio, ma il completamento degli interventi ha richiesto tempi più lunghi. Ora la sede torna pienamente operativa con spazi rinnovati e un'offerta di servizi ampliata.

Grazie all'adesione al progetto Polis, i cittadini potranno infatti accedere direttamente in paese a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, evitando di doversi spostare in altri comuni. Tra le principali novità figurano i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, i servizi Inps, il rilascio di certificati anagrafici, il pagamento del bollo auto e numerose altre prestazioni.

L'Amministrazione comunale ha accolto con soddisfazione la riapertura della sede, sottolineando: “Il risultato è frutto della collaborazione con Poste Italiane. Il rinnovato ufficio rappresenta un presidio importante per il territorio e consentirà ai residenti di usufruire di servizi sempre più moderni, efficienti e vicini alle esigenze della comunità”.