Savigliano, imballatrice prende fuoco durante il lavoro nei campi: incendio anche alla vegetazione

Un'imballatrice per rotoballe ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 giugno, mentre era al lavoro in un'azienda agricola di strada Canavere, nel comune di Savigliano. Le fiamme si sono rapidamente propagate anche al campo circostante, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

L'allarme è scattato intorno alle 13.35 direttamente dall'azienda agricola impegnata nelle attività.

Sul posto sono intervenuti le squadre della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo e dei volontari di Fossano e Racconigi, che stanno operando per spegnere l'incendio e impedire che le fiamme si estendano ulteriormente alla vegetazione.

Il trattore, al quale era agganciata l'imballatrice, è stato risparmiato prima che venisse coinvolto dal rogo allontanandolo.

Presenti anche i carabinieri, intervenuti per un sopralluogo a scopo preventivo e per eventuali accertamenti.

Al momento le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Non si registrano ulteriori danni o conseguenze.