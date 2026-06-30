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Cronaca | 30 giugno 2026, 08:12

Incendio sterpaglie a Mango: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Le fiamme hanno avuto origine da un palo di media tensione che sfiammava e che ha dato il via al rogo

Incendio sterpaglie a Mango: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

È stato domato l'incendio che nella serata di ieri, lunedì 29 giugno, ha interessato un'area coperta da sterpaglie nel comune di Mango. 

Le fiamme hanno avuto origine da un palo di media tensione che sfiammava e che ha dato il via al rogo. 

L'allarme è scattato poco prima delle 21, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Alba e Santo Stefano Belbo, congiuntamente ai tecnici di E-Distribuzione. 

Fortunatamente in zona non vi erano abitazioni, quindi non si registrano persone ferite o coinvolte. Le operazioni si sono concluse verso l'una di questa mattina. 

Arianna Pronestì

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