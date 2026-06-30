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Viabilità | 30 giugno 2026, 10:36

Galleria del Tenda chiusa per un incidente tecnico: salta la fascia di apertura mattutina

Al momento non è stata fornita alcuna spiegazione sul gusto. Decine di automobilisti arrabbiati

Galleria del Tenda chiusa per un incidente tecnico: salta la fascia di apertura mattutina

Decine di auto incolonnate e automobilisti infuriati al Tenda, da entrambi i lati, per passare il tunnel, oggi 30 giugno, nella fascia oraria di apertura tra le 6 e le 8. Diverse le segnalazioni che ci sono giunte,

Per un problema tecnico non meglio specificato, la galleria è stata infatti chiusa e non è stata quindi garantita la fascia di passaggio mattutina. 

Nessuna comunicazione, al momento, da parte di Anas. 

La galleria, salvo ulteriori imprevisti, sarà transitabile nella fascia oraria 18-21, come ogni giorno infrasettimanale. 

Barbara Simonelli

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