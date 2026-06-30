Galleria del Tenda chiusa per un incidente tecnico: salta la fascia di apertura mattutina

Decine di auto incolonnate e automobilisti infuriati al Tenda, da entrambi i lati, per passare il tunnel, oggi 30 giugno, nella fascia oraria di apertura tra le 6 e le 8. Diverse le segnalazioni che ci sono giunte,

Per un problema tecnico non meglio specificato, la galleria è stata infatti chiusa e non è stata quindi garantita la fascia di passaggio mattutina.

Nessuna comunicazione, al momento, da parte di Anas.

La galleria, salvo ulteriori imprevisti, sarà transitabile nella fascia oraria 18-21, come ogni giorno infrasettimanale.