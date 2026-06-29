Verzuolo, il semaforo di Villanovetta resta spento: si attende il completamento dei lavori

L’ impianto semaforico all'incrocio tra la Strada Provinciale 589, via Chiamina e via Asilo Keller, a Villanovetta di Verzuolo, resta ancora spento.

Il guasto, comparso a metà aprile, si è infatti rivelato molto più grave del previsto e ha richiesto un intervento ben più complesso di una semplice riparazione.

“Dopo un primo sopralluogo della Polizia locale e della ditta specializzata – ha spiegato il sindaco Mattia Quaglia a margine della seduta del Consiglio Comunale dello scorso 24 giugno - era stato inizialmente ripristinato il lampeggiante arancione per garantire una maggiore sicurezza. Successivamente, però, una volta accertata l'entità del danno, il semaforo è stato completamente disattivato.

La circolazione è oggi regolata esclusivamente dalla segnaletica orizzontale e verticale presente sull'incrocio. Gli scavi necessari per individuare e riparare il guasto sono stati completati. Manca soltanto il ripristino dei cablaggi del nuovo impianto da parte della ditta specializzata – continua il primo cittadino –. Il danno si è rivelato molto più esteso rispetto a quanto ipotizzato inizialmente e ha reso necessario il completo rifacimento dei collegamenti elettrici, un intervento che richiede tempi tecnici non comprimibili”.

Nelle prossime settimane è previsto il completamento dei lavori. La ditta incaricata della tecnologia semaforica ha già ordinato il cavo necessario, realizzato su misura per questo impianto, ed è in attesa della fornitura. Una volta arrivato il materiale, saranno eseguiti i collegamenti finali e i collaudi, che verranno seguiti dall'Ufficio tecnico comunale e dalla Polizia locale.

“Speriamo – conclude Quaglia – che, compatibilmente con i tempi di consegna dei materiali, il nuovo semaforo possa tornare in funzione nel giro di pochi giorni. La situazione è costantemente monitorata, perché l'assenza dell'impianto può rappresentare un rischio soprattutto per i pedoni e per gli automobilisti che si immettono sulla Provinciale da via Asilo Keller e via Chiamina, dove vengono segnalate frequenti attese e difficoltà di attraversamento”.

L'Amministrazione rinnova infine l'invito a tutti gli utenti della strada a prestare la massima prudenza nell'attraversamento dell'incrocio fino al completo ripristino dell'impianto semaforico.



