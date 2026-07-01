Baladin festeggia 30 anni di birra con un weekend di eventi a Piozzo

Piozzo, nel Baladin Open Garden, si prepara ad accogliere, dal 10 al 12 di luglio, una grande festa per celebrare i 30 anni del birrificio Baladin nato da un'idea di Teo Musso e a ospitare il concorso di homebrewing "Una Birra per l'Estate 2026", organizzato dal Movimento Birrario Italiano.

Musica, golosità e soprattutto birra artigianale!

Non solo quella di Baladin, ma anche quella dei padri fondatori del movimento birrario italiano.

Saranno servite 25 birre alla spina, tra cui l'inedita Open 2026: una Blonde Ale che omaggia la storica Blonde servita nel pub di Piozzo nel 1996, realizzata in collaborazione con il campione italiano di homebrewing 2025, Giuseppe Papasodaro.

Ma non è tutto! Sarà possibile assaggiare anche Scintille, la birra creata per festeggiare i 30 anni del movimento dai suoi fondatori: Birra Beba, Birrificio Italiano, Lambrate e Baladin.

E non è finita, saranno presenti anche tutte le birre del progetto Open HUB promosso da Teo per offrire un portfolio di birra artigianale in fusto prodotta da Baladin insieme a cinque birrifici artigianali italiani.

Il programma

• Venerdì 10 luglio

Concerto gratuito – Kevin "Sonny" Gullage

A soli 25 anni, Kevin "Sonny" Gullage è una delle nuove voci più sorprendenti del blues internazionale. Nato a New Orleans e cresciuto tra gospel e tradizione, porta sul palco un mix irresistibile di energia, soul, R&B e radici blues. Con il suo acclamato debutto Go Be Free, prodotto dal pluripremiato Tom Hambridge e arricchito dalla presenza di Christone "Kingfish" Ingram, Sonny conquista pubblico e critica grazie a una voce potente, un talento straordinario alle tastiere e una presenza scenica travolgente. Un artista capace di rinnovare il blues e renderlo vivo per le nuove generazioni.

La rivista Rock & Blues Muse ha lodato Sonny per la sua "voce da grande campionato, tecnica di altissimo livello alla tastiera e uno stile moderno e raffinato con cui sta conquistando gli appassionati di blues in tutto il mondo".

• Sabato 11 luglio

Concerto gratuito – Eclysse "Tributo ai Pink Floyd"

Non una semplice cover band, ma una vera esperienza immersiva: uno spettacolo potente e curato nei minimi dettagli che riporta in vita uno dei più grandi miti della storia del rock.

Gli Eclysse trasformano ogni concerto in un viaggio di oltre due ore nella musica dei Pink Floyd, con esecuzioni fedeli e coinvolgenti, arricchite da una forte componente visiva. Un live capace di emozionare un pubblico di tutte le età, tra grandi classici e atmosfere leggendarie.

Passione, energia e rispetto assoluto per l'originale: lasciati trasportare in un'esperienza unica, dove la musica diventa spettacolo.

• Domenica 12 luglio

Intera giornata dedicata agli amanti della birra e agli appassionati di homebrewing.

Una Birra per l'Estate ospiterà la tappa estiva del Campionato Nazionale Homebrewers, organizzato dal Movimento Birrario Italiano. Una giuria di esperti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, valuterà circa 100 birre in concorso.

Durante tutta la giornata (dalle 10:30 alle 17:00) saranno disponibili visite guidate al birrificio, non-stop.



Informazioni utili

Ingresso gratuito a tutti gli eventi

Durante il weekend sarà possibile degustare:

un'ampia gamma di birre Baladin

le birre dei Fondatori

tutte le referenze del progetto Open HUB

in anteprima, la Open 2026

Totale: 25 birre alla spina

Le porte del Baladin Open Garden apriranno:

sabato dalle 18:00

domenica dalle 10:30

Le visite al birrificio di domenica saranno disponibili per l'intera giornata, dalle 10:30 alle 17:00.

La prenotazione (fino a esaurimento posti) potrà essere effettuata direttamente in loco, presso il Garden.

Per informazioni: 340 6076351 – Baladin Open Garden, località valle 25 – 12060 Piozzo (CN)

La taplist dell'evento:

Open 2026 – Blonde ALE – NOVITÀ

Le birre dei fondatori – Scintille – Rauch Ambrata – collaborazione dei fondatori

– Scintille – Rauch Ambrata – collaborazione dei fondatori Le birre dei fondatori – Lambrate – Montestella - Pilsner

– Lambrate – Montestella - Pilsner Le birre dei fondatori – Beba – Motor Oil – Stout

– Beba – Motor Oil – Stout Le birre dei fondatori – Birrificio Italiano – Bibock – Bock

– Birrificio Italiano – Bibock – Bock Le birre dei fondatori – Baladin - Super

– Baladin - Super Open HUB – Pale Ale (Fabbrica della Birra Perugia)

– Pale Ale (Fabbrica della Birra Perugia) Open HUB – Blanche (MC77)

– Blanche (MC77) Open HUB – Italian Pils (Altavia)

– Italian Pils (Altavia) Open HUB – Italian Bock (Ritual Lab)

– Italian Bock (Ritual Lab) Open HUB – American IPA (Opperbacco)

– American IPA (Opperbacco) Open HUB – Super B (Baladin)

– Super B (Baladin) OPEN HUB – Nazionale (Baladin)

– Nazionale (Baladin) Isaac – Blanche

Wayan – Saison

Nora – Spice Beer

L'IPPA – Italian IPA

Rock'n'Roll – American Pale Ale

Nazionale – Blonde Ale

Open Garden – Smoked Beer

Elixir - Belgian Strong Amber Ale

Brune - Stout

Mama Kriek – Fruit Beer

ALLA CECA – Lager Ceca

POP – Inda Pale Ale

Per ulteriori informazioni press@baladin.com