Un luglio tra storie, stelle e cinema: la Valle Stura si racconta con gli appuntamenti di Valle Stura Experience

Dal fascino sotterraneo delle miniere alle serate di cinema sotto le stelle, passando per i segreti barocchi di Demonte: ecco il ricco calendario di eventi estivi per esplorare il territorio.

Il Consorzio Valle Stura Experience lancia un calendario estivo pensato per unire le generazioni, passando dallo stupore della scoperta a momenti di convivialità e cultura.

Il viaggio inizia domenica 5 luglio (con replica sabato 18 luglio) con un doppio appuntamento guidato da Stefano Melchio, profondo conoscitore del territorio.

Alle ore 10.00 si partirà per l'escursione alle Miniere di Barite, una vera e propria avventura sotterranea adatta a grandi e piccoli, concepita come una facile passeggiata di 4 chilometri complessivi. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, l'appuntamento è invece con la storia delle Rovine del Forte della Consolata di Demonte: un trekking leggero per raggiungere il terrazzo roccioso del «Podio» e scoprire i segreti di questa maestosa fortezza del 1590, abbattuta nel 1796 per ordine di Napoleone.

Sempre domenica 5 luglio (ore 10.30 e 15.30, con replica domenica 19 luglio) Demonte aprirà le porte di un gioiello d’arte e mistero: Palazzo Borelli. I visitatori potranno fare un salto nel tempo attraversando le eleganti sale affrescate che ospitarono il re Carlo Alberto di Savoia, passeggiando poi nel suggestivo giardino segreto verticale del parco ottocentesco, disposto su quattro terrazze panoramiche.

A fine mese, il calendario si arricchisce di due serate speciali. Martedì 28 luglio spazio al grande schermo in quota con l'evento Cinema all'aperto + cena alla Locanda l'Ubac. La serata inizierà a tavola e proseguirà con la proiezione del documentario "Tra Natura e Quota - Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane", realizzato in collaborazione con il CAI. Un viaggio che unisce l'ironia del celebre comico alla scoperta della biodiversità (agli spettatori si consiglia di portare una coperta per

godersi la serata fresca).

Infine, giovedì 30 luglio, sarà la volta di Apericena e Trekking Notturno ad Aisone.

L'esperienza comincerà al tramonto con un momento conviviale a base di prodotti tipici del territorio. A seguire, guidati da Stefano Melchio, i partecipanti cammineremo Valle Stura Experience

