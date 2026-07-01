Torna "Cinema al Centro - Proiezioni cinematografiche gratuite a Montà"

Dalla sinergia tra il Comune di Montà, AGIS Piemonte e Valle D'Aosta (AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) e l'Ecomuseo delle Rocche del Roero, e con il prezioso contributo della Fondazione CRC, a partire da oggi, mercoledì 1 luglio, prende il via la seconda edizione di "Cinema al Centro", una rassegna gratuita di proiezioni cinematografiche all'aperto, nella suggestiva cornice del centro outdoor "Valle delle Rocche" a Montà.

Sarà una splendida occasione, programmata tutti i mercoledì del mese di luglio, per arricchire l'estate roerina con cinque serate, e temi che spaziano dalla sensibilizzazione sulla disabilità, all'attenzione per l'ambiente, e proposte adatte anche ai più piccoli.

Tra titoli più e meno conosciuti, anche l'opportunità di un momento conviviale nel fresco delle sere d'estate sotto il cielo del Centro Outdoor.

L'ultima data si svolgerà nell'area verde del Santuario dei Piloni di Montà.

Ecco il calendario completo:

Mercoledì 1 luglio h. 21 Buffalo Kids - film d'animazione adatto a tutti

Mercoledì 8 luglio h. 21 Vita da grandi

Mercoledì 15 luglio h.21 La quercia e i suoi abitanti - film documentario adatto a tutti

Mercoledì 22 luglio h.21 Gioia mia

Venerdì 28 agosto h. 21 Jumpers (al Santuario dei Piloni) - film d'animazione adatto a tutti

Il Centro Outdoor "Valle delle Rocche" è una grande area verde appena fuori dall'abitato di Montà. Si raggiunge facilmente a piedi in pochi minuti dal centro storico del paese o direttamente in macchina. Ingresso gratuito.

Indirizzo: Località San Grato 2 - 12046 Montà (Cn).

Info: www.ecomuseodellerocche.it