Salmour, tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento

Non è estate senza il ritmo della musica. Lo sa bene la band Controvento, che è pronta ad infiammare la Fiera del grano rosso a Salmour con il live in programma sabato 11 luglio, a partire dalle ore 21.30.

Sul palco sei musicisti portatori sani di energia. Ricordiamoli: Andrea Biglieri (voce), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Giuliano Mazza (chitarra), Elena Crolle (tastiera) e Paolo Branca (basso).

In regia, c'è come sempre lo staff con Ivana, Marco, Adalberto e Salvatore che lavorano per assicurare le più avvolgenti e moderne scenografie, alternate al ritmo di suoni a prova del tempo.

Il repertorio è una garanzia, sinonimo di spettacolo da non perdere per gli amanti della musica che ha fatto storia in Italia. Lo sanno bene i tanti fan che seguono i Controvento ovunque e comunque per tanti buoni motivi.

In ogni concerto della band si respira l'aria di un forte impegno sociale, si annulla l'individualismo e si diventa immediatamente tutti parte di un rito collettivo, che permette la nascita di nuove amicizie, talvolta durature e impossibili da rompere. Cantare per credere.