D’Acord Fest, Isiline main sponsor tecnico del D'Acord Festival di Lagnasco

Isiline srl fa il suo ingresso ufficiale come main sponsor tecnico del D’Acord Fest, il Festival dal claim “Provincia Testarda”, che si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 luglio a Lagnasco. Il programma del Festival prevede venerdì 3 luglio lo spettacolo gratuito dei Selton, Auroro Borealo e il progetto locale Regno, sabato 4 luglio il concerto dei Ministri insieme ai lagnaschesi Boschi Bruciano e, domenica 5 luglio, in collaborazione con Borgate dal Vivo, Daniele Silvestri accompagnato da Marco Santoro e Davide Salvarese. Per maggiori informazioni sul festival, visitare il sito www.dacordfest.it.

“Abbiamo scelto di sostenere il D’Acord Fest perché crediamo nel valore degli eventi che sanno coinvolgere il territorio e creare occasioni di incontro per le comunità locali – dichiara Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline -. Questa partnership rafforza la volontà condivisa di fare rete e promuovere iniziative culturali di rilievo, contribuendo alla crescita del territorio. È anche un modo per essere ancora più vicini alle persone, non solo attraverso servizi di connettività di qualità, ma sostenendo esperienze che permettono di vivere momenti di aggregazione, come un concerto dal vivo. Il claim di questa edizione, Provincia Testarda, richiama uno spirito che conosciamo bene: quello di chi ha scelto di vivere e fare impresa in questo territorio, costruendo ogni giorno relazioni solide e collaborazioni durature. È in questa direzione che vogliamo continuare a investire”.

Giunto alla quarta edizione, il D’Acord Fest si svolgerà dal 3 al 5 luglio ai Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco. Nato per valorizzare il territorio attraverso la musica e la cultura, il Festival ha scelto come tema 2026, “Provincia Testarda”, per raccontare la determinazione di un territorio che continua a investire in cultura e aggregazione. Il programma musicale vedrà salire sul palco i Selton, Auroro Borealo e il progetto musicale di Alberto Laezza, dal titolo Regno, nella serata inaugurale a ingresso gratuito di venerdì 3 luglio, i Ministri insieme ai lagnaschesi Boschi Bruciano sabato 4 luglio e Daniele Silvestri, in collaborazione con Borgate dal Vivo, domenica 5 luglio. Accanto ai concerti, il festival proporrà anche un ricco programma di iniziative collaterali, con visite guidate ai Castelli Tapparelli d’Azeglio, laboratori per bambini e adulti, lezioni di yoga e un market dedicato all’artigianato e alle produzioni del territorio.



