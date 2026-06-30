Torna "Passi nel Kuore di Valdieri": una camminata solidale tra natura, musica e cultura per la Fondazione Ospedale Cuneo

Sabato 29 agosto 2026, il territorio di Valdieri e Andonno tornerà a muoversi per la solidarietà in occasione della terza edizione di "Passi nel Kuore di Valdieri".

La camminata benefica quest'anno è interamente finalizzata a sostenere il progetto di musicoterapia della Fondazione Ospedale Cuneo.

L'evento, che unisce la bellezza dei paesaggi delle Alpi Marittime all'impegno sociale, si svolgerà in memoria di tre persone molto legate alla comunità e all'evento: Piero Gilli, Luca Borgoni e Giulia Lo Forte.

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è il Vicesindaco di Valdieri, Sharon Giraudo: "Come Amministrazione siamo profondamente orgogliosi di sostenere questa terza edizione di 'Passi nel Kuore'. Questa manifestazione dimostra la straordinaria forza e la generosità della nostra comunità, capace di stringersi nel ricordo di Piero, Luca e Giulia per dare vita a un progetto concreto di solidarietà e cura come la musicoterapia. Camminare insieme lungo i nostri sentieri non sarà solo un modo per valorizzare il territorio, ma un gesto collettivo di vicinanza verso chi sta affrontando un percorso di cura in ospedale."



"Ringraziamo gli organizzatori di questo evento, che hanno voluto dedicare l'edizione 2026 a sostegno di un progetto che ci sta molto a cuore - dichiara Silvia Merlo, Presidente della Fondazione Ospedale Cuneo - la musicoterapia è un innovativo processo di cura che nei bambini nati prematuramente riduce lo stress, stabilizza il battito cardiaco e soprattutto contribuisce allo sviluppo della corteccia cerebrale. Visti i risultati ottenuti nella Terapia Intensiva Neonatale, abbiamo voluto estendere il progetto anche in Pediatria, dove la musica aiuta i bimbi a esprimere le proprie emozioni e a distrarsi dalla routine ospedaliera attraverso il gioco sonoro. Grazie al contributo di chi parteciperà a questa iniziativa, vorremmo riuscire a estendere questo percorso di cura alternativo anche ai reparti di Geriatria e Psichiatria".



Il programma della giornata prevede un ricco calendario di appuntamenti:

- Ore 14.30 – Ritrovo e accoglienza: L'appuntamento per tutti i partecipanti è in Piazza Sant'Eusebio ad Andonno.

- Ore 15.00 – Partenza della camminata: Al via la camminata non competitiva, guidata dai Guardia Parco lungo il suggestivo Sentiero delle farfalle, con arrivo previsto al Parco Archeologico di Valdieri.

- Ore 16.30 – Presentazione del progetto: Presso l'anfiteatro di Valdieri verranno illustrati i dettagli del progetto della Fondazione Ospedale Cuneo alla presenza delle musicoterapeute. Al termine dell'incontro, i partecipanti rientreranno presso l'Area Sportiva di Andonno.

- Ore 18.00 – Incontro con l'autore: presso la Pro Loco di Andonno si terrà la presentazione del libro "Ho imparato a vincere" con la partecipazione di Stefania Belmondo, campionessa olimpica e testimonial della Fondazione Ospedale Cuneo.

- Ore 19.00 – Cena comunitaria: La giornata si concluderà in festa con la cena organizzata dalla Pro Loco locale in occasione della Festa Patronale del paese.



Come partecipare:

La partecipazione alla camminata, cena esclusa, prevede un'offerta libera da devolvere al momento dell'accoglienza. Tutti i fondi raccolti saranno interamente destinati al progetto di Musicoterapia.



Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate via WhatsApp al numero 3762044987.



L'evento è patrocinato e supportato dal Comune di Valdieri, dalle Aree Protette Alpi Marittime, dall'associazione "BattiKuore", dalla Cooperativa Montagne del Mare