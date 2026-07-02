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Attualità | 02 luglio 2026, 11:46

Roburent, l'amministrazione rinsalda i rapporti con l'istituto storico della Resistenza di Cuneo

Il consigliere Romolo Garavagno presenta una mozione per ringraziare la Giunta

Memoriale ai martiri Partigiani di Miassola, opera dell'artista scomparso Francesco Russo Buròt

Memoriale ai martiri Partigiani di Miassola, opera dell'artista scomparso Francesco Russo Buròt

Si rinsalda il rapporto tra il Comune di Roburent e l’Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Cuneo, con cui la collaborazione si era interrotta dal 2022, a seguito del mancato versamento delle quote di adesione. 

L'amministrazione comunale attuale ha provveduto a saldare le spettanze arretrate. Un gesto molto apprezzato dall'ente che, tramite il direttore, prof. Gigi Garelli ha espresso gratitudine: "Grazie al contributo di tante amministrazioni che l'Istituto può proseguire nel suo compito di custodia della memoria e di formazione storica e civile delle nuove generazioni". 

A portare il tema sui banchi del consiglio comunale di Roburent sarà il consigliere Romolo Garavagno che ha predisposto una mozione da inserire all'ordine del giorno della prossima assemblea cittadina: "Preso Atto che dal 2022 erano stati sospesi i versamenti delle quote di adesione all’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo, Consorzio tra enti pubblici a livello provinciale e considerando insensata tale decisione, poiché il nostro Comune è decorato di Medaglia di Bronzo al Merito Civile per la Resistenza, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 2006 e l’attestato del Ministero dell’Interno n.V/11854; esprimo profondo apprezzamento alla attuale Giunta Comunale, che ha proceduto a ripianare la carenza finanziaria, la quale segnava sicuramente uno spregio per i nostri concittadini trucidati a Miassola e fucilati a Pamparato, per chi (Castagnino, Giusta, Salvatico) ospitò,  in varie località del territorio comunale, a rischio della vita e di distruzioni delle abitazioni , 4 ebrei, nonché per gli ostaggi roburentesi  trasferiti dai nazisti a Cuneo e Saluzzo, per i proprietari dei caseggiati incendiati in Codevilla ed in località Nej, per i Partigiani combattenti e per il geom. Giuseppe Galliano componente del CLN di Valle, con l’incarico di Indicatore Tattico".

Arianna Pronestì

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