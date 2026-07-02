Sabato 4 luglio i funerali a Nichelino dell'assicuratore Simone Arnone

Si terranno sabato 4 luglio, alle ore 11:00, i funerali di Simone Arnone, il quarantenne la cui improvvisa scomparsa ha profondamente colpito la comunità locale. Le esequie saranno celebrate nella Parrocchia SS. Trinità (Chiesa Grande) di Nichelino, con il corteo funebre che muoverà dall’Ospedale Santa Croce di Cuneo alle ore 9:40.

Il giovane, originario di Candiolo in provincia di Torino, lascia i genitori Paola e Rosario, il compagno Simone, la sorella Jessica con Stefano, le nipoti Sofia e Sole, oltre a zii, cugini e ai tantissimi amici che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di profondo sconforto.

Prima dell'ultimo saluto, nella giornata di venerdì 3 luglio alle ore 17:30, verrà recitato il Santo Rosario nella stessa parrocchia della SS. Trinità. Dopo la funzione del sabato, la salma proseguirà verso il Tempio crematorio Hysteron di Piscina, per poi far ritorno al Cimitero Comunale di Nichelino, dove riposeranno le ceneri.

Il 40enne, che lavorava alla Vittoria Assicurazioni di Borgo San Dalmazzo ed era residente a Fossano, è morto venerdì scorso mentre giocava a padel presso il centro sportivo del Dopolavoro Ferroviario di Cuneo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava giocando su uno dei campi di via Lungostura 24 Maggio, quando ha accusato un malore. Nonostante i soccorsi immediati, i sanitari del 118 non sono riusciti a salvarlo.