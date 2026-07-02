Stop a vetro, bottiglie, droni e bastoni per i selfie: regole e divieti per una movida sicura a Cuneo

Un mese di luglio all’insegna della musica, dell'arte e del divertimento, ma sotto una stretta sorveglianza per garantire la massima sicurezza di cittadini e turisti. Con l'ordinanza sindacale numero 590, firmata dal Vice Sindaco, Luca Serale, il Comune di Cuneo ha varato un corposo pacchetto di misure che cambierà temporaneamente le abitudini di frequentatori e commercianti del centro storico nelle serate più calde del mese. I provvedimenti si concentreranno in concomitanza di due grandi pilastri del cartellone estivo cuneese, a partire dalla manifestazione itinerante "Drink art", in programma i venerdì sera del 3, 10, 17, 24, 31 luglio e sabato 18 luglio. Parallelamente, le medesime tutele copriranno i concerti del "Cuneo Summer Events", pronti ad animare il cuore della città nelle giornate del 16, 17 e 18 luglio.

Le restrizioni non saranno permanenti, ma scatteranno in precise fasce orarie, precisamente dalle ore 19:00 alle 24:00 e, per l'ora successiva, dalle 00:00 alle 01:00 del giorno seguente. Per quanto riguarda "Drink art", l'area interessata dai divieti e dal previsto assembramento di pubblico sarà via Roma. I concerti del "Cuneo Summer Events" vedranno invece l'applicazione delle medesime norme nell'intero perimetro di Piazza Galimberti.

Il cuore del provvedimento mira a prevenire i rischi legati all'abbandono di contenitori che potrebbero trasformarsi in armi improprie o pericoli per l'incolumità pubblica in caso di forti affollamenti. Per questo motivo è vietata a chiunque l'introduzione nelle aree degli eventi di bottiglie, lattine o bicchieri di vetro. Il divieto si estende anche ai commercianti e ai distributori automatici, ai quali è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina per il consumo itinerante. Resta comunque consentita la somministrazione all'interno dei locali, a patto che i gestori espongano l'ordinanza e vigilino affinché i clienti non escano in strada con i contenitori vietati.

La lista degli oggetti banditi dai varchi di accesso è tuttavia molto più ampia e dettagliata. Non si potranno infatti introdurre borracce in metallo, caschi, bombolette spray, trombette da stadio, bastoni per selfie, treppiedi e puntatori laser. Viene imposto uno stop anche alla mobilità alternativa all'interno del perimetro, rendendo vietato l'ingresso con pattini, biciclette e overboard. Un giro di vite rigido colpisce anche i bagagli, con il bando assoluto per trolley, valigie, borse e zaini che superino la capacità di 15 litri. Vietato anche l'uso di "altri acceleratori di andatura a motore, caschi, materiale esplosivo, fumogeni, utensili, coltelli e altri oggetti da punta o taglio e ogni altro oggetto atto ad offendere"

Persino il cielo sopra gli eventi sarà presidiato, con il divieto di sorvolo per droni e aeroplani telecomandati.

Per evitare fraintendimenti, l'ordinanza specifica che gli oggetti sensibili come bicchieri o bottiglie di vetro possono essere trasportati solo se opportunamente imballati o confezionati in modo da non essere immediatamente utilizzabili. Gli stessi devono quindi essere racchiusi "in un imballaggio o confezione tale da non costituire pericolo per la sicurezza propria e degli altri individui".

Le forze dell'ordine e le autorità locali vigileranno sul rispetto ferreo delle disposizioni. Per i trasgressori le conseguenze saranno pesanti poiché l'inosservanza comporterà la denuncia all'autorità giudiziaria. A questa si aggiungerà una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. L'obiettivo finale dell'amministrazione resta quello di tutelare l'ambiente, il patrimonio pubblico e privato e, soprattutto, assicurare che le calde notti d'estate cuneesi rimangano una festa serena per tutti.

In allegato all'articolo l'ordinanza del Comune.