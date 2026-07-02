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Attualità | 02 luglio 2026, 11:40

Grande successo per le iniziative della Biblioteca di Bra

I numeri fatti registrare nei mesi scorsi dalla struttura di via Guala

Grande successo per le iniziative della Biblioteca di Bra

La conclusione dell'anno scolastico segna il momento per lo staff della Biblioteca civica "Giovanni Arpino" di Bra per tirare le somme delle iniziative realizzate negli scorsi mesi a favore dei giovani lettori, primi destinatari di tantissime iniziative messe in piede nei locali di via Guala.

Così, anche per l'anno scolastico 2025/26 i numeri confermano una partecipazione ampia e significativa alle attività proposte:

Scuola dell'Infanzia: 232 visite in biblioteca e 2.941 prestiti effettuati.

Scuola Primaria: 119 classi accolte in biblioteca, per un totale di 2.829 prestiti.

Classi che hanno beneficiato del prestito a domicilio: (primaria e infanzia): 130 classi raggiunte, con 4.331 prestiti complessivi.

Scuola Secondaria di primo grado: 26 classi coinvolte e 296 prestiti

Risultati che testimoniano l'interesse e l'entusiasmo con cui alunni e insegnanti hanno accolto le iniziative dedicate alla lettura, contribuendo a rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di incontro, scoperta e crescita culturale. A ciò si aggiungono poi i numeri – molto lusinghieri – relativi alla partecipazione alle numerose iniziative proposte dalla Biblioteca al di fuori delle ore scolastiche. Infatti, sono stati ben 1.732 i partecipanti ai 110 eventi organizzati, a conferma dell'interesse di bambini e giovani verso le attività di promozione della lettura.

Tra gli appuntamenti più apprezzati i Lunedì in Biblioteca, Magic English – letture ad alta voce in lingua Inglese, Bibliobebè, La Notte dei Pupazzi, I Libri e Rose, gli incontri del Gruppo di Lettura e le iniziative proposte nell'ambito del Salone del Libro per Ragazzi.

La Biblioteca resterà aperta per tutta l'estate con il seguente orario:

Sala Bambini:

Lunedì: dalle 14 alle 18.30

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 9 alle 12

Sala Adulti e Sezione Young Adult:

Lunedì: dalle 14 alle 18.30

Dal Martedì al Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30
Venerdì dalle 9 alle 12

cs

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