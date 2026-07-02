A Palazzo Lascaris sport ed emozioni con l’atleta paralimpico Paolo Priolo

“Quando incontro persone come Paolo e Lorenzo che, in modo diverso, si adoperano per aiutare gli altri ed essere utile a chi è in difficoltà, sono sempre molto contento di riconoscergli, anche solo con un piccolo gesto, questi loro valori che condivido profondamente”.

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, Franco Graglia, ha accolto nel suo ufficio a Palazzo Lascaris a Torino, il paralimpico Paolo Priolo di Canale e Lorenzo Repetto, fondatore e presidente dell’associazione sportiva Discesa Liberi con sede a Prato Nevoso. A nome del Consiglio regionale, Graglia ha consegnato una pergamena a Paolo Priolo per “il prestigioso risultato raggiunto nella gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, con passione, sacrificio e alto valore sportivo, rendendo onore a tutto il nostro Piemonte”.

Per i suoi 15 anni di attività in Discesa Liberi - associazione in cui è tesserato Priolo - e attraverso di lui a tutti i volontari dell’associazione, la pergamena consegnata dal vicepresidente Graglia a Lorenzo Repetto per: “l’instancabile impegno sul territorio, trasformando con dedizione e concretezza obiettivi difficili in traguardi accessibili a tutti, al servizio della comunità e a sostegno di chi incontra maggiori difficoltà, dando vita ad un risultato che rappresenta un autentico motivo di orgoglio per tutto il nostro Piemonte”.

Il presidente Repetto ha consegnato al vicepresidente del Consiglio regionale la cravatta ed il portachiavi simbolo di Discesa Liberi. “Un dono molto prezioso”, ha commentato Franco Graglia.

L’incontro, a tratti molto emozionante, si è concluso con un costruttivo confronto sul futuro dell’atleta Priolo e dell’associazione Discesa Liberi.