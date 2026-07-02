Presentato a Imperia il bilancio di Paysage+ Aimable e lanciato il Club di Prodotto

Un percorso condiviso tra territori e operatori locali per dare forma a un'offerta turistica integrata, sostenibile e accessibile: è quanto emerso nel corso dell'incontro "Territori che si incontrano: il turismo slow di Paysage+ Aimable prende forma", ospitato nella Sala Multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

L'appuntamento ha rappresentato un momento di restituzione del primo anno del progetto transfrontaliero Paysage+ Aimable e di presentazione delle prossime attività, con il coinvolgimento dei partner istituzionali e degli operatori locali. Per la Provincia di Cuneo erano presenti i funzionari dell'ufficio Programmazione Europea, mentre il consigliere provinciale Silvano Dovetta è intervenuto in videocollegamento.

Nel corso dei lavori sono stati illustrati i risultati del percorso di ascolto e co-progettazione che ha coinvolto oltre 470 partecipanti in sette tappe tra Italia e Francia, affiancato da più di mille questionari raccolti. Da questo confronto è emersa una visione comune: valorizzare paesaggio, natura, outdoor, enogastronomia e qualità dell'accoglienza come elementi centrali di una proposta turistica transfrontaliera riconoscibile.

Un'attenzione particolare è stata dedicata ai cinque assi strategici del progetto – outdoor, wellness, enogastronomia, family e accessibilità – considerati leve fondamentali per lo sviluppo del turismo lento nel territorio transfrontaliero, che comprende 191 Comuni tra Piemonte, Liguria e Francia su un'area di circa 3.500 km².

Durante la mattinata è stato inoltre presentato il Club di Prodotto Paysage+ Aimable, pensato per trasformare le risorse locali in un'offerta coordinata, valorizzabile e commercializzabile sui mercati turistici locali, nazionali e internazionali. Il Club coinvolgerà strutture ricettive e ristorative, chiamate a rispettare standard di qualità condivisi e a specializzarsi su specifici tematismi come outdoor, cicloturismo, accoglienza, family e valorizzazione enogastronomica.

Accanto al Club, è stata attivata anche una manifestazione di interesse rivolta a operatori turistici e culturali, produttori e fornitori di servizi, con l'obiettivo di costruire una rete turistico-promozionale ampia e coordinata. Gli operatori aderenti potranno beneficiare di formazione, visibilità, promozione internazionale e opportunità di networking, partecipando attivamente allo sviluppo del prodotto turistico.

Le adesioni resteranno aperte fino al 24 agosto 2026, mentre il progetto proseguirà con attività formative e azioni di promozione, tra cui educational tour e iniziative dedicate al mercato del turismo lento.