Successo per l’apertura serale dello Sportello Salute Busca

È stato oltre le previsioni il numero di cittadini che hanno usufruito dell’apertura serale dello Sportello Salute Busca, organizzata in modo straordinario per giovedì 25 giugno.

Una trentina di utenti si sono messi in coda e l’orario di apertura ha superato di gran lunga le ore 22, come programmato.

"Poiché ci erano giunte segnalazioni circa la difficoltà di accesso nelle ore mattutine, per il periodo estivo abbiamo previsto alcune aperture serali, in modo da consentire a chi lavora di servirsi della nostra attività contro le liste d’attesa", spiegano i volontari Aria Aps, che gestiscono lo Sportello.

"Giovedì 25 giugno, gli utenti sono stati infatti prevalentemente giovani-adulti, altrimenti impossibilitati a recarsi personalmente per compilare l’istanza da inviare alle Aziende Sanitarie. Le prestazioni per cui si incontrano difficoltà nella prenotazione vanno dalla ‘semplice’ visita oculistica, a esami di routine per il monitoraggio di alcune patologie (es. l’ecodoppler o il fundus oculi per i pazienti diabetici), fino a indagini diagnostiche complesse e imprenotabili in tutta la Provincia di Cuneo (come TAC e RMN)", - continuano i volontari.

"Purtroppo non mancano persone con patologie serie, come i malati oncologici, che con una certa frequenza non vengono prenotati dalla struttura sanitaria presso cui sono in carico e che non trovano posto per gli esami di controllo" - dichiarano i referenti dello Sportello, che affermano come l’eccezionalità dell’evento non abbia ridotto l’affluenza mattutina di venerdì 26 giugno, quando altrettanti cittadini hanno avuto necessità di fruire dell’istanza, anche con più di una richiesta.

"La difficoltà nel trovare posti disponibili, soprattutto per alcune prestazioni e in particolar modo in Provincia di Cuneo (es. dermatologia, ecografie, colonscopie), è confermato dal numero di persone che si presentano da noi con l’impegnativa scaduta (cioè emessa da più di 60 giorni), talvolta con la seconda o terza impegnativa, poiché non è stato loro possibile prenotare. E non va meglio per le richieste con classe di priorità B (entro 10 giorni), tanto che gli utenti si vedono costretti ad inoltrare l’istanza per ottenere la visita o l’esame nei tempi indicati", aggiungono i volontari.

"La numerosità di accessi allo Sportello è un dato evidente della sofferenza del Servizio Sanitario, che non riesce a garantire quanto stabilito e atteso. La fiducia delle persone che si rivolgono a noi ci incoraggia nel prosieguo della nostra attività. L’azione di Aria Aps continua sul duplice fronte: da un lato la vicinanza ai cittadini (in particolare ai più fragili), con ogni mezzo possibile, affinchè venga rispettato il diritto alla salute; dall’altro la ricerca di canali di collaborazione con le istituzioni, per rendere più agevole ed efficace l’impegno in favore delle persone bisognose di cure", conclude la presidente Aria Aps, Claudia Pirotti.

Lo Sportello continua l’attività ordinaria, il martedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30, presso la Ex-Scuola Elementare ‘C. Michelis’ di Busca, vicino al Municipio.

Notizia delle prossime aperture straordinarie serali verrà data tramite i mezzi di stampa e i social. Per informazioni sportellosalutebusca@gmail.com