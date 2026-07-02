Arredare e rinnovare la tavola d’estate spendendo pochissimo: arrivano i nuovi arrivi e le grandi occasioni da Europrezzi!

L'estate porta con sé la voglia di freschezza, di pranzi all'aperto e di una tavola colorata e leggera, capace di accogliere ospiti e famiglia con stile ma senza inutili formalismi. Rinnovare gli accessori della cucina e della zona pranzo è il modo più rapido per dare un volto nuovo alla casa, soprattutto se lo si può fare spendendo pochissimo.

Presso il punto vendita Europrezzi arrivano i nuovi attesissimi arrivi dedicati alla casa e alla tavola estiva: una selezione di prodotti capaci di coniugare un’estetica moderna e brillante alla massima funzionalità quotidiana. Protagonista assoluto di questa collezione è l'acrilico di alta qualità, perfetto per chi cerca la trasparenza e la lucentezza del vetro unite alla resistenza e alla sicurezza di un materiale infrangibile, ideale anche per terrazzi, giardini e pic-nic.

I Nuovi Prodotti in Evidenza

Centro tavola copri vivande (27cm) – € 1,50



Un accessorio utilissimo e di grande tendenza per i pranzi e le cene all'aperto. Questo centrotavola non solo decora con eleganza la parte centrale della tavola, ma integra una pratica struttura protettiva per le caraffe e le bottiglie, riparandole da insetti e sole diretto, mantenendo l'ordine e l'igiene durante i tuoi momenti conviviali in giardino o veranda.

Centro tavola in acrilico (40x40x6 cm) – € 2,50





Caratterizzato da linee pulite e da una trasparenza cristallina che cattura la luce estiva, questo centrotavola geometrico ed elegante è perfetto sia come portafrutta che come svuotatasche di design. Un pezzo versatile che dona un tocco contemporaneo e minimalista a qualsiasi tovaglia o ripiano.

Caraffa in acrilico da 2 litri – € 2,00



La capienza ideale per dissetare tutta la famiglia nelle giornate più calde. Robusta, leggera e dotata di un pratico beccuccio antigoccia, questa caraffa unisce la bellezza visiva del cristallo alla totale infrangibilità dell'acrilico. È perfetta per servire acqua aromatizzata, tè freddo fatto in casa o fresche limonate durante i barbecue.

Scola pasta in acrilico (24x30x13 cm) – € 1,50



Anche gli strumenti di lavoro in cucina vogliono la loro parte di stile. Questo scolapasta unisce una straordinaria resistenza all'acqua bollente a un design moderno e colorato. Grazie ai fori calibrati e alla superficie liscia in acrilico, garantisce un drenaggio rapido della pasta o delle verdure, risultando facilissimo da lavare e bello da vedere.

Bilancia da cucina (5kg) – € 6,00



L'alleata perfetta per ogni ricetta e per la preparazione di dolci o conserve estive. Con una portata massima fino a 5 chilogrammi e un quadrante ad alta precisione di facile lettura, questa bilancia unisce un'estetica funzionale alla massima precisione. Compatta e robusta, si ripone in un attimo senza ingombrare spazi utili sul piano di lavoro.

Caraffa con bicchieri – € 3,50



Un set completo e vivace pensato per dare un'identità cromatica forte alla tua tavola. Composto da una caraffa dal design ergonomico e da un kit di bicchieri assortiti in tonalità fresche, questo servizio è la soluzione ideale per servire cocktail, aperitivi o succhi di frutta ai tuoi ospiti, garantendo massima sicurezza contro le cadute accidentali.

La filosofia dei nuovi arrivi estivi punta tutto sulla semplificazione della vita quotidiana senza rinunciare al gusto estetico. I materiali selezionati garantiscono una lunghissima durata nel tempo e una manutenzione ridotta al minimo, sposandosi perfettamente con i ritmi dinamici della bella stagione.

Dove Trovarci

Vieni a scoprire l'intero assortimento e tutte le altre offerte attive direttamente nei nostri negozi. Il personale di Europrezzi è pronto ad accoglierti nei seguenti punti vendita sul territorio: