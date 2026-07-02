Agenti Fnaarc Cuneo e Alba: il 10 luglio a Canale un evento dedicato al networking e alla forza del sistema associativo

Fare rete, condividere esperienze e rafforzare il valore dell'appartenenza associativa. Sono questi gli obiettivi dell'evento promosso da Agenti Fnaarc Cuneo e Alba, con il supporto di Confcommercio provincia di Cuneo e ACA – Associazione Commercianti Albesi, nell'ambito del progetto nazionale di marketing associativo "Contriniamoci".

L'iniziativa, gratuita e rivolta agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all’Enasarco, si svolgerà venerdì 10 luglio 2026, a partire dalle ore 18,15 nella suggestiva cornice della Cantina Faccenda Chicco di Canale e rappresenterà un'importante occasione di incontro, confronto e crescita per gli agenti e rappresentanti di commercio del territorio.

Il progetto "Contriniamoci" nasce con l'obiettivo di consolidare la base associativa e raggiungere i professionisti che ancora non conoscono le opportunità offerte da Agenti Fnaarc, promuovendo il valore dell'associazionismo attraverso momenti di dialogo, informazione e networking.

Il programma prenderà il via con l'accoglienza dei partecipanti e una visita guidata alla cantina. Seguirà un momento di confronto informale durante il quale sarà possibile condividere esperienze professionali, approfondire i servizi e le tutele riservati agli associati e creare nuove relazioni tra colleghi.

Cuore dell'incontro sarà il confronto con i rappresentanti della Federazione, grazie alla partecipazione della dirigenza nazionale di Agenti Fnaarc e della Fondazione Enasarco. La loro presenza offrirà l'opportunità di approfondire i temi più attuali della professione e di rafforzare il senso di appartenenza a una rete associativa capace di rappresentare, sostenere e valorizzare il lavoro degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'evento, gratuito, si concluderà con un'apericena, ulteriore occasione per favorire il dialogo, lo scambio di esperienze e la costruzione di nuove relazioni professionali in un contesto conviviale.

L'iniziativa conferma l'impegno di Agenti Fnaarc Cuneo e Alba nel promuovere una cultura della partecipazione e della collaborazione, nella convinzione che un'associazione forte nasca soprattutto dalla capacità di creare occasioni concrete di incontro, ascolto e condivisione tra i professionisti del territorio.

Le adesioni, entro il 6 luglio 2026, possono essere effettuate presso:

- l’Ascom territoriale di appartenenza (Cuneo, Alba, Bra, Carrù, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano),

- la sede di Confcommercio provincia di Cuneo, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo cuneo@confcommercio.it

comunicando il numero dei partecipanti ed eventuali intolleranze alimentari.