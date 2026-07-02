Acqua, Cogesi approva il bilancio 2025: utile da 1,85 milioni interamente reinvestito nella rete cuneese

Utile a 1,85 milioni di euro, interamente reinvestito nel servizio idrico integrato, e valore della produzione a 71,7 milioni di euro (+17%). Sono le principali risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 approvato nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci di Cogesi Spa, la società consortile che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio cuneese.

In piena conformità con lo statuto sociale, l'intero risultato d'esercizio, dedotta la quota di riserva legale, sarà interamente destinato a riserva straordinaria per essere reinvestito sul territorio nel servizio idrico integrato a favore dello sviluppo del comparto.

Il valore della produzione raggiunge i 71,7 milioni di euro, segnando un incremento del 17% rispetto ai 61,3 milioni del 2024. I ricavi da vendite e prestazioni si attestano a 57,4 milioni di euro, a fronte di costi della produzione pari a 69,1 milioni di euro, guidati principalmente dalle prestazioni rese dalle e per le società consorziate. Sale anche la solidità patrimoniale: il patrimonio netto sale a 7,86 milioni di euro, rafforzato dall'aumento del capitale sociale interamente versato, che passa da 2,44 a 6 milioni di euro.

L'esercizio 2025 ha visto una straordinaria accelerazione sul fronte degli investimenti infrastrutturali. I flussi finanziari destinati all'attività d'investimento sono stati pari a 16,1 milioni di euro, di cui ben 15,68 milioni concentrati in immobilizzazioni materiali. Gran parte di queste risorse è destinata alla realizzazione e al completamento del macro-progetto "Acquedotto 4.0 - M2C4-I4.2_231", finanziato nell’ambito del Pnrr, volto alla digitalizzazione delle reti e alla riduzione delle perdite idriche nel Cuneese.

"I risultati del bilancio 2025 testimoniano il grande impegno di Cogesi nel garantire un'infrastruttura idrica efficiente, moderna e resiliente per i cittadini e le imprese del territorio. L'importante incremento del valore della produzione e il rafforzamento del nostro capitale sociale ci consentono di sostenere con solide basi finanziarie gli avviati investimenti legati ai fondi Pnrr dell'Acquedotto 4.0 e quelli sfidanti futuri che porteranno Cogesi a essere l’unico gestore provinciale. Trattandosi di una società interamente pubblica e consortile, ogni euro di utile generato torna ai cittadini sotto forma di investimenti per la tutela della risorsa idrica e il miglioramento del servizio", dichiara il presidente avvocato Emanuele Di Caro.

[Il braidese Emanuele Di Caro, presidente di Cogesi]