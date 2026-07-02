Serie A tra Mondiali e calcio mercato

Le squadre si preparano tra nuovi allenatori e giocatori che cambiano casacca. Gli scommettitori sono pronti a valutare chi tra tutte le candidate sarà la favorita per i diversi obiettivi.

La calda estate del pallone tra Mondiali e calciomercato

Mentre i giorni del Mondiale di calcio ci regalano sorprese come l'eliminazione della Germania e dell'Olanda il calciomercato impazza nell'estate italiana. Le squadre più importanti, così come le realtà più piccole di provincia, programmano la nuova stagione gettando l’occhio anche a quella che è la competizione calcistica per eccellenza per scoprire o confermare giocatori che stanno ben figurando. La Juventus, ad esempio, sta cercando un portiere: si sono fatti nei giorni precedenti si parla di Martinez ma nelle ultime ore è forte anche il nome di Svilar, l'estremo difensore della Roma. Il Milan ha ufficializzato Gonçalo Ramos, per lui un contratto quinquennale fino al 2031. L’attaccante portoghese in forza al Paris Saint-Germain alla fine del Mondiale raggiungerà Milanello.

Le grandi del pallone nostrano pianificano la nuova stagione

Questi primi nomi che girano nel calciomercato danno anche la possibilità a tutti gli scommettitori di cominciare a impostare quote e giocate. Sotto questo punto di vista ci sono siti e app che presentano interessantissime quote per il campionato di Serie A e molti di questi siti e applicazioni presentano proprio codici sconto, amico e promozionali per incentivare il giocatore a sceglierli, puntando la quota stabilita in attesa dello start di fine agosto. L’Inter saluta Acerbi, Sommer, Darmian e si prepara a difendere il tricolore. Per i nerazzurri sarà una stagione della conferma in Italia ma anche del riscatto in Champions League.

Nico Paz in Champions, Allegri vuole il riscatto a Napoli

Dalla scorsa stagione poi gira il nome di Nico Paz, il talento giovanissimo del Como. Durante l'ultimo campionato è stato accostato più volte le squadre più importanti italiane ed europee parlando anche di un ipotetico ritorno alla Real Madrid. Resterà al Como per vivere un'altra stagione entusiasmante e continuare a sognare con la favola della Coppa Campioni. Max Allegri farà grande il Napoli? I tifosi partenopei se lo augurano, l'ex allenatore del Milan è in cerca della grande rivincita dopo la delusione dello scorso anno a Milanello e l'intesa con de Laurentiis sembra decollare nel migliore dei modi. Si aspettano ufficialità che porterà di conseguenza anche alle prime trattative vere di calciomercato.

Le romane vivono stati d'animo opposti

Le due romane vivono situazioni completamente differenti. Se da una parte la Roma pianifica il campionato e la Champions League, anche se dovrà fare i conti con qualche cessione eccellente, la Lazio vive tormenti figli di un ambiente diviso con Lotito da una parte e l'intera tifoseria dall'altra pronta a rivendicare orgoglio e appartenenza. Vedremo quale sarà l'inizio delle squadre di Gasperini e dell'ultimo arrivato Gattuso.

Che stagione sarà?

Quale sarà il volto del nuovo Campionato che inizierà tra due mesi? Nessuno può dirlo al momento. Intanto godiamoci questi Mondiali che potrebbero regalare nuovi nomi per la Serie A. Certamente il confronto con le competizioni calcistiche europee è ancora arduo per noi e la mancanza della nostra Nazionale al Mondiale ne è la testimonianza più grande. Tuttavia siamo pronti per ricominciare un'altra stagione tra emozioni, goal, arrabbiature e polemiche: insomma il vero calcio italiano.













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