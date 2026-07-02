Franco Sebastiano Alessandria porta "Il tempo delle chiavi" nel chiostro di San Francesco a Cuneo

Il tempo, la vita, le opportunità.

Sono questi i temi che maggiormente rappresentano le opere dell'artista piozzese Franco Sebastiano Alessandria che, dal prossimo 10 luglio, esporrà alcune delle sue sculture più rappresentative all'interno del chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, in occasione del ventitreesimo evento organizzato da grandArte nell'ambito della rassegna "OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro".

Una piccola grande soddisfazione per l'artista che, dopo aver esposto su numerose piazze nei comuni del Monregalese e della Langa, ma anche al Forte di Vinadio (leggi qui), arriva nella splendida cornice del complesso cuneese.

La mostra, intitolata "Il tempo delle chiavi", sarà un percorso attraverso 14 sculture, realizzate con antiche chiavi saldate, ma anche orologi e clessidre: I"l tempo", "L’ora", "La vita!", "Capo linea", "Utopia", "Esodo", "Libero arbitrio sofferto", "The wall", "Dono", "Fertilità", "Perdù", "Ti offro un mondo di opportunità", "La chiave della sopravvivenza", "La bonne route".

"Ogni opera ha un suo perché - ci ha spiegato più volte l'artista-. Tutte nascono per un motivo. Analizzo le mie debolezze, i miei difetti e cerco di fare anche grande autoironia, ma affronto anche temi di attualità. Il tempo è un qualcosa che affascina e viene temuto: ti fa capire che la sabbia nella clessidra scorre e prima o poi finirà e per questo non devi sprecare il tempo che hai a disposizione.

<figure class="image"> </figure>Tra le opere in mostra, per la prima volta, anche "La Vita", un maestoso cavallo in corsa, realizzato con fili di ferro, piegati e saldati in una tecnica inedita, per l'amico Piero Cirio.

L'inaugurazione si terrà venerdì 10 luglio alle 17:30 presso il suggestivo Chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco (Via Santa Maria 10, Cuneo).

La mostra sarà visitabile dal 10 luglio al 6 settembre 2026, dal martedì alla domenica dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

L'evento, a ingresso libero, è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, con il patrocinio della Città di Cuneo.