Edizione numero 22 per "GoodWine Neviglie": quando il vino diventa patrimonio collettivo [FOTO E VIDEO]

Presentata ieri sera, presso l’agriturismo DinDina a Neviglie, la 22ª edizione di GoodWine 2026, manifestazione ricca di appuntamenti, che vedrà il piccolo borgo langarolo al centro dell’attenzione dal 10 al 12 luglio prossimi, con l’anteprima musicale 'NeviYol - Festa di mezza estate' venerdì 3 luglio alle ore 20, con i TuttaFuffa.

Il focus dell’evento vedrà protagonista il progetto 'Viagè', partito nel 2019, che ha portato alla produzione del primo vino 'comunale' Metodo Classico, con importanti risvolti e obiettivi sociali dedicati ai giovani.

Dopo l’incontro di venerdì 10 luglio, una degustazione guidata dall’enologo Luigi Bertini e il confronto fra le bolle Alta Langa – Champagne (info e prenotazione entro l’8 luglio al 335 61 57 392 – goodwinw.neviglie@gmail.com), GoodWine 2026 entrerà nel vivo sabato 11 luglio, con il convegno presso la chiesa di San Michele intitolato 'La vigna comunale come modello di sviluppo territoriale tra Arte, Alta Langa e Futuro', a cui seguirà la presentazione ufficiale del primo vino Metodo Classico del Comune di Neviglie. L’aperitivo panoramico presso 'The Traveler', opera artistica di Jean-Marie Appriou, e la cena sotto gli ippocastani secolari completeranno la giornata.

Domenica 12 luglio, alle 9.30 aprirà il mercatino artigianale e dei prodotti della terra, e ci si potrà iscrivere all’estemporanea di pittura 'Un’etichetta per Neviglie'. Alle ore 16, sempre nella chiesa di San Michele, si consegnerà il Premio 'Caviot d’Argento 2026' dedicato ai nevigliesi che si sono distinti in modo particolare, a cui seguiranno la premiazione dell’estemporanea pittorica, la merenda sinoira in contrada e la rappresentazione teatrale, apertura del festival 'Passaggi e Oltre', dal titolo 'Mi abbatto e son felice', monologo eco-sostenibile di Daniele Ronco e Mulino ad Arte.

Il sindaco di Neviglie Corrado Benotto, coadiuvato nella conferenza di presentazione dell’evento da Ivana ed Elena Sarotto, ha sottolineato: “GoodWine è molto più di una festa del vino: è la celebrazione di un’intera comunità che ha scelto di fare del proprio territorio un patrimonio condiviso, capace di parlare al futuro senza dimenticare le proprie radici”.

LE INTERVISTE

Alla conferenza stampa sono intervenuti, oltre a numerosi cittadini e produttori vitivinicoli, il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino e l’enologo di fama Luigi Bertini (vedi interviste).

L’anteprima di GoodWine 2026 si terrà dunque domani sera, venerdì 3 luglio, dalle ore 20, in piazza Bongiovanni, con lo spettacolo organizzato dalla Pro Loco di Neviglie 'NeviYol - Festa di mezza estate', free entry live music in collaborazione con i TuttaFuffa.

Tutte le info del programma GoodWine 2026 si trovano scrivendo a goodwine.neviglie@gmail.com - oppure chiamando il 335/61.57.392.