A Cuneo l'arpa sposa l'elettronica: al via la quarta edizione di "ElettroClass"

Da questa sera, giovedì 2, a sabato 4 luglio l’arpa elettroacustica torna protagonista a Cuneo con la quarta edizione di "ElettroClass", il primo evento al mondo completamente dedicato a questo strumento.

Le tre serate di concerto, tutte con inizio alle ore 21.00 a ingresso libero senza prenotazione, vedranno alternarsi sul palco i musicisti Remy van Kesteren, Sophye Soliveau e Vanja Contu. La rassegna si svilupperà in un format diffuso tra la sala San Giovanni in via Roma 4 e lo spazio all'aperto del parco Amilcare Merlo di Confindustria Cuneo in via Bersezio 9.

La manifestazione è organizzata da Salvi Harps, azienda di Piasco leader mondiale nella produzione di arpe, in sinergia con il Conservatorio Ghedini e il suo dipartimento di musica elettronica e tecnici del suono (Mets), e vanta il patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo e di Confindustria Cuneo. Gli studenti del Mets cureranno l'allestimento tecnico delle serate.

"ElettroClass conferma la vocazione del Conservatorio Ghedini – sottolinea il presidente Mattia Sismonda – a essere un luogo di ricerca e innovazione, dove studenti, docenti e artisti internazionali collaborano per esplorare nuovi linguaggi musicali. Una partnership preziosa con Salvi Harps che rende Cuneo un punto di riferimento internazionale per la sperimentazione musicale".

Il programma si apre giovedì 2 luglio in sala San Giovanni con l'olandese Remy van Kesteren, già applaudito dal New York Times, che si esibirà con la sua speciale arpa a 49 corde presentando l'album "Leave What You Know", sospeso tra pop, elettronica e classica. Venerdì 3 luglio il festival si sposta nel parco Amilcare Merlo per il debutto della francese Sophye Soliveau, la quale intreccerà voce e arpa in un mix di R&B, soul e jazz basato sul suo primo lavoro "Initiation".

[Remy van Kesteren]

Sabato 4 luglio si torna in sala San Giovanni con la musicista Vanja Contu, colonna portante della rassegna, che proporrà brani propri e cover insieme a composizioni inedite scritte dagli allievi del Mets Manfredi Clemente e Daniel Kulari, nate sotto la supervisione del professor Gianluca Verlingieri. In scaletta anche un pezzo d'avanguardia di Elliott Sharp, già presentato all'evento cuneese "Città in Note".

[Sophye Soliveau]

Ad accogliere il pubblico nelle due location ci sarà un'installazione sonora curata dagli studenti Francesco Petruzzi e Igor Sciavolino. Le esibizioni serali coronano l'omonimo corso formativo di "ElettroClass", un workshop teorico e pratico sull'amplificazione e l'elettroacustica guidato dagli stessi artisti e dai docenti del conservatorio Fabrizio Barale e Gianluca Verlingieri.