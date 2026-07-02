Mango ospita l’ultima data della prima parte del tour “Mistral for Ail 2026”

Sabato 11 luglio alle ore 21 sul palco di piazza XX Settembre a Mango salirà il gruppo Mistral per offrire al pubblico la sua musica nel 15esimo concerto di un tour che sta proseguendo negli anni. All’interno di “Cultura in Musica alla corte del castello di Mango”, che ospita diversi appuntamenti, l’Amministrazione comunale ha voluto inserire anche questo speciale concerto.

Sulla scena la nota canzone d’autore originale del gruppo, formato da Bruno Penna, voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e per questa data Gian Marco Gandolfo alla batteria; insieme ai musicisti anche Fabio Gallina a impreziosire la serata con le sue letture; in programma una scaletta di brani vecchi e nuovi che mettono al centro la parola e il racconto, inseguendo immagini, figure e coscienze, cantando inoltre il riconosciuto legame con la loro terra d’origine, le Langhe.

A rendere speciale l’appuntamento il carattere benefico della serata, che rientra nel tour “Mistral for AIL 2026” che chiude proprio a Mango la prima parte di concerti; l’ingresso sarà libero, raccogliendo eventuali offerte da destinare alla Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma, e in particolare alla sezione cuneese intitolata a Paolo Rubino che sostiene il lavoro di AIL in relazione agli ospedali di Cuneo e Verduno, e la ricerca per combattere le diverse forme dei tumori del sangue.