Nuovo appuntamento al Cinema all'aperto di Bra

Prosegue con successo la nuova edizione della rassegna "Cinema all'aperto". Il nuovo appuntamento nell'arena di Palazzo Traversa, in via Parpera 4, è fissato per giovedì 9 luglio 2026, quando verrà proiettato il film di Cédric Klapisch "I colori del tempo", pellicola che solcando tra le epoche mette in connessione le frustrazioni del mondo moderno con una visione idealizzata della mistica ottocentesca.

Nella Francia di oggi, un gruppo di sconosciuti viene riunito in quanto discendente di Adèle, donna di fine ottocento che dalla Normandia era partita alla volta di Parigi in cerca della madre che l'aveva abbandonata. Dovendo ispezionare la casa in rovina di Adèle per decidere cosa fare della proprietà, gli emissari del gruppo - Guy, Céline, Seb e Abdel - mettono insieme pezzo dopo pezzo il lontano passato della loro famiglia. Parallelamente, durante la Belle Époque, Adèle si avventura nella grande città assieme ai nuovi amici Lucien e Anatole, scoprendo una capitale nel vortice del cambiamento, tra zone ancora rurali e i salotti della borghesia moderna, e tra le arti figurative e l'avvento della fotografia.

Prossimo appuntamento il 16 luglio con il film di Riccardo Milani "La vita va così".

L'inizio delle proiezioni è previsto per le 21.30. L'ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all'Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno all'Auditorium "G. Arpino", in largo della Resistenza.