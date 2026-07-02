Domenica il primo appuntamento con la musica sacra in Santuario di Vicoforte

Domenica 5 luglio, alle ore 18.45, l'organista Christian Mauriglio inaugurerà le domeniche musicali previste per l'estate 2026 al Santuario di Vicoforte. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione "Nativitas aps" in collaborazione con il maestro Bartolomeo Gallizio.



Dal 5 luglio al 9 agosto, infatti, ogni domenica ospiterà l'esibizione di un organista, che proporrà una selezione di pagine di musica sacra per organo. Concerti da fruire con un ascolto completamente libero, pensati per favorire la meditazione e la riflessione spirituale, ma anche per offrire un momento di bellezza e valorizzare il magnifico strumento della Basilica, l'organo "Vegezzi - Bossi" che da più di cento anni è la voce che accompagna le celebrazioni.



La musica comincerà sempre alla stessa ora, alle 18.45, subito dopo la Messa delle ore 18 (fa eccezione solo il concerto conclusivo del 9 agosto, che si terrà alle ore 16).



Si comincia domenica 5 luglio, appunto, con Christian Mauriglio, e si prosegue domenica 12 luglio con Alberto Palmieri, domenica 19 luglio con Umberto Bo, domenica 26 luglio con Luca Ferrari, domenica 2 agosto con Giacomo Barbero.



Il gran finale sarà il 9 agosto alle ore 16, con il concerto organizzato dagli Amici della Musica di Savigliano nell'ambito di "Organi Vespera", la rassegna che propone concerti per valorizzare gli organi "Vegezzi Bossi" della Provincia di Cuneo e non solo. Interverrà il maestro finlandese Markku Mäkinen: i brani si alterneranno con letture di brani di Sant'Agostino, tenuto dall'attrice Elena Zegna.