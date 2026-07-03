Addio a Elisabetta Bellone, una delle leggendarie "ragazze di Limone" che fecero la storia dello sci nordico

Passione, determinazione e un profondo amore per lo sci e per la montagna. Una pagina di storia che si chiude, ma che resterà per sempre nella memoria di Limone Piemonte e dello sci.

Si è spenta all'età di 88 anni, Elisabetta Bellone, "Betti", una delle leggendarie "ragazze di Limone", il gruppo di sei fondiste che negli anni Cinquanta portò il nome di Limone Piemonte ai vertici dello sci di fondo femminile italiano, scrivendo una pagina indelebile della storia sportiva nazionale.

Eravamo nel Dopoguerra e sei ragazze, Margherita Bottero, Anna Tosello, Catterina Tosello, le cugine Elisabetta Astegiano (detta la Zablin), Elisabetta Bellone (la Bettina) e Franca Bottero, atlete dello Sci Club Limone, con determinazione e tanti sacrifici, conquistarono numerosi titoli italiani e internazionali, dominando la scena nazionale nello sci nordico.

"La mamma ha sempre amato sciare e ha sempre amato Limone Piemonte - ci racconta la figlia - con papà, anche lui atleta e maestro di sci, che ha smesso di insegnare solo alcuni anni fa, si erano trasferiti per un periodo a Moena in Trentino, quando faceva parte del corpo speciale fiamme oro, ma poi hanno sentito il desiderio di tornare a vivere qua. La mamma ha conquistato titoli importantissimi nel panorama dello sci nordico, un record soprattutto per l'epoca e soprattutto per le donne. Conquistò sette volte il titolo italiano di sci nordico e anche la Coppa Kurikkala".

Purtroppo i tempi erano duri e nonostante la bravura e la determinazione, il gruppo delle "ragazze di Limone" non venne ammesso a partecipare né ai campionati mondiali del '58 né alle Olimpiadi del '60: "Mancavano i fondi - ricorda la figlia - e all'epoca si preferì puntare sul fondo maschile e sulla discesa, ma la storia del loro gruppo rimane incredibile".

Una storia straordinaria che è stata oggetto anche di diverse pubblicazioni e anche di un documentario "Le ragazze di Limone" di Barbara Allemand nel 2009.

La signora Elisabetta lascia il marito Andrea Dalmasso, le figlie Piera con Pietro, Giovanna con Gavino, gli adorati nipoti Federica con Daniele, Gabriele, Nicolas Lara, Alessia con Piergianni, le sorelle Lucia e Caterina.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, venerdì 3 luglio alle 19, nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli dove, sabato 4 luglio alle 15 si terranno i funerali.