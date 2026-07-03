La Morra investe nella sicurezza e nella sostenibilità: nuova auto green per la Polizia Locale

La Polizia Locale di La Morra si dota di un nuovo mezzo di servizio efficiente e a basso impatto ambientale.

Da alcuni giorni il Comando dispone di una Subaru Crosstrek ibrida, allestita con equipaggiamenti specifici per la Polizia Locale e dotata di trazione integrale permanente 4x4, che consentirà agli agenti di operare in sicurezza in ogni condizione meteorologica e su qualsiasi tipologia di terreno, migliorando ulteriormente il controllo del territorio.

L'autoveicolo è stato acquisito tramite convenzione MEPA Consip, riservata alle Forze di Polizia, nell'ambito del programma di ammodernamento del parco mezzi dell'Amministrazione comunale, orientato alla riduzione delle emissioni e alla transizione ecologica.

"Con questo nuovo veicolo compiamo un ulteriore passo verso una mobilità più sostenibile, senza rinunciare all'efficienza e alla sicurezza del servizio. È un investimento che coniuga tutela dell'ambiente, innovazione e attenzione al nostro territorio, a beneficio della comunità", dichiara la sindaca Marialuisa Ascheri.

L'acquisizione del nuovo mezzo conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale nel garantire strumenti moderni e adeguati alle esigenze operative, coniugando sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale.