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Attualità | 03 luglio 2026, 10:54

La Morra investe nella sicurezza e nella sostenibilità: nuova auto green per la Polizia Locale

Da alcuni giorni il Comando dispone di una Subaru Crosstrek ibrida, allestita con equipaggiamenti specifici e dotata di trazione integrale permanente 4x4

La nuova vettura acquistata dal Comune langarolo

La nuova vettura acquistata dal Comune langarolo

La Polizia Locale di La Morra si dota di un nuovo mezzo di servizio efficiente e a basso impatto ambientale. 

Da alcuni giorni il Comando dispone di una Subaru Crosstrek ibrida, allestita con equipaggiamenti specifici per la Polizia Locale e dotata di trazione integrale permanente 4x4, che consentirà agli agenti di operare in sicurezza in ogni condizione meteorologica e su qualsiasi tipologia di terreno, migliorando ulteriormente il controllo del territorio.

L'autoveicolo è stato acquisito tramite convenzione MEPA Consip, riservata alle Forze di Polizia, nell'ambito del programma di ammodernamento del parco mezzi dell'Amministrazione comunale, orientato alla riduzione delle emissioni e alla transizione ecologica.

"Con questo nuovo veicolo compiamo un ulteriore passo verso una mobilità più sostenibile, senza rinunciare all'efficienza e alla sicurezza del servizio. È un investimento che coniuga tutela dell'ambiente, innovazione e attenzione al nostro territorio, a beneficio della comunità", dichiara la sindaca Marialuisa Ascheri.

L'acquisizione del nuovo mezzo conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale nel garantire strumenti moderni e adeguati alle esigenze operative, coniugando sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale.

C. S.

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