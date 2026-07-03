Bra: prorogata fino al 30 agosto l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico 2026/27

È stato prorogato fino al 30 agosto 2026 il termine entro il quale è possibile iscriversi al servizio comunale braidese di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2026/2027.
L'iscrizione può avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale "Spazio Scuola" (link diretto: https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=bra) raggiungibile nella sezione Servizi scolastici del sito www.comune.bra.cn.it. Per poter presentare la domanda di iscrizione è necessario possedere l'identità digitale SPID o la carta d'identità elettronica CIE.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Scuola al numero 0172.438238 o alla mail: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it.