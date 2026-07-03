I prossimi appuntamenti di Saluzzo Estate. Cinema, teatro ma anche tanta musica e voglia di stare insieme.
Venerdì 3 luglio 2026 - ore 19.00
Centro Cittadino
FREEQUENCE - 4a edizione
Aperitivi nei locali saluzzesi, 18 postazioni con musica live e dj set, presentazione di libri , gonfiabili, giochi in legno, truccabimbi e bolle giganti.
CCN e FAB
Sabato 4 luglio 2026 - ore 21.00
Cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale APM in Via Annunziata 1
Rassegna teatrale estiva STORIE D'ESTATE
Spettacolo teatrale di prosa all’aperto. Si richiede la prenotazione al 3336979063, maggiori informazioni sul sito del Teatro del Marchesato e sui canali social
Teatro del Marchesato e APM
Mercoledì 8 luglio 2026 - ore 21.30
Giardini Hans Clemer
Cinema all’aperto - ESTATE AL PARCO
Proiezione del film “Il professore e il pinguino”
Ingresso gratuito
FAB