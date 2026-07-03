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Eventi | 03 luglio 2026, 14:41

I prossimi appuntamenti di Saluzzo Estate

Stasera la quarta edizione di Freequence

I prossimi appuntamenti di Saluzzo Estate

I prossimi appuntamenti di Saluzzo Estate. Cinema, teatro ma anche tanta musica e voglia di stare insieme.

Venerdì 3 luglio 2026 - ore 19.00

Centro Cittadino

FREEQUENCE - 4a edizione

Aperitivi nei locali saluzzesi, 18 postazioni con musica live e dj set, presentazione di libri , gonfiabili, giochi in legno, truccabimbi e bolle giganti. 

CCN e FAB

Sabato 4 luglio 2026 - ore 21.00

Cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale APM in Via Annunziata 1

Rassegna teatrale estiva STORIE D'ESTATE

Spettacolo teatrale di prosa all’aperto. Si richiede la prenotazione al 3336979063, maggiori informazioni sul sito del Teatro del Marchesato e sui canali social

Teatro del Marchesato e APM 

Mercoledì 8 luglio 2026 - ore 21.30

Giardini Hans Clemer

Cinema all’aperto - ESTATE AL PARCO

Proiezione del film “Il professore e il pinguino”

Ingresso gratuito

FAB

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