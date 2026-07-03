Operazione nostalgia riuscita a Mondovì con "Voglio tornare negli anni '90"

Operazione nostalgia riuscita a Mondovì con lo spettacolo "Voglio tornare negli anni '90" che, lo scorso sabato 27 giugno, ha portato diverse generazioni a cantare e ballare in piazza Unità d'Italia.

L'evento, proposto all'interno degli appuntamento del MoVì Festival, è stato un viaggio nel decennio più iconico di sempre quando i social - sembra impossibile a dirsi - non esistevano, la musica passava dall'audiocassetta al cd e infine all'MP3.

Centinaia le persone che hanno partecipato all'evento che, oltre a grandi successi musicali degli anni '90, come "The summer is magic", ha intrattenuto il pubblico con le performance di dj e ballerini sul palco, ricordando anche le discoteche più iconiche della Granda: il Christ a Mondovì, l'Evita a Cavallermaggiore e il tempio della techno, lo Shock di Paesana.

Il prossimo appuntamento con il moVì Festival sarà con Ermal Meta una tra le voci più apprezzate del panorama pop italiano, capace di unire scrittura intensa e grande impatto emotivo, che sarà a Mondovì il 17 luglio, sempre in piazza Unità d'Italia, con il tour Live Estate 2026, portando sul palco uno spettacolo coinvolgente tra i suoi brani più amati e le nuove produzioni, tra cui quelle del progetto Funzioni Vitali.



Grande attesa poi per settembre per lo spettacolo del maestro Giovanni Allevi che sabato 5 settembre, in piazza Maggiore, proporrà "Armonie invisibile 2026" - Dialoghi tra musica, natura e filosofia.

Biglietti disponibili su TicketSms.

