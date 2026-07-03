Paroldo torna palcoscenico: al via la 17ª edizione di Palodium

Per tre sere d’estate, Paroldo torna a essere un palcoscenico. La pietra di Borgata Cavallini farà da scenografia naturale al teatro, mentre la Parrocchiale di San Martino accoglierà musicisti provenienti dalla Filarmonica Monegasca.

È la 17ª edizione di Palodium, la rassegna culturale che da anni porta teatro e musica nei luoghi più suggestivi del paese. Tre appuntamenti, dal 16 luglio all’8 agosto, tutti a ingresso gratuito.

Si comincia giovedì 16 luglio alle ore 21.15, in Borgata Cavallini, con La lacrimevolissima storia di Ser Cristofaro Piccione (che voleva scoprir l’America), con Max Mao e Manuel Alciati, realizzato in collaborazione con la Compagnia Teatro Marenco di Ceva.

Una commedia che rilegge con ironia il tema dei grandi viaggi e delle grandi imprese, affidandosi alla forza del teatro e del racconto. Lo spettacolo andrà in scena all’aperto nella cornice della Borgata Cavallini, che negli anni è diventata uno dei luoghi simbolo della proposta culturale di Paroldo.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio alle ore 21, ancora in Borgata Cavallini, con La parola fa eguali di Teatro Caverna.

Lo spettacolo è inserito nel progetto “Teatro in Alta Langa – Estate 2026”, nato dalla collaborazione tra i Comuni di Paroldo, Mombarcaro, Arguello e San Benedetto Belbo. Un’iniziativa che unisce quattro piccoli paesi per costruire una proposta culturale comune e portare il teatro anche fuori dai luoghi e dai circuiti tradizionali.

Il programma culminerà sabato 8 agosto alle ore 20.45 nella Parrocchiale di San Martino con il 52° Festival di Musica Alta Langa e il concerto Viva Vivaldi.

Per l’occasione arriveranno a Paroldo artisti provenienti dalla Filarmonica Monegasca, protagonisti di una serata dedicata alla musica di Antonio Vivaldi con la partecipazione di Lucien Viora. Un appuntamento che rinnova una tradizione musicale lunga oltre mezzo secolo e porta nel cuore dell’Alta Langa interpreti di livello internazionale.

"Diciassette edizioni sono un traguardo importante per un paese piccolo come Paroldo, ma ciò che conta di più è essere riusciti, anno dopo anno, a costruire una proposta culturale riconoscibile e aperta a tutti – dichiara il sindaco Andrea Ferro –. Palodium nasce qui, nei nostri luoghi: tra le case in pietra di Borgata Cavallini e nella chiesa di San Martino. Quest’anno, inoltre, le collaborazioni con la Compagnia Teatro Marenco, con Teatro Caverna e con gli altri Comuni dell’Alta Langa dimostrano quanto sia importante lavorare insieme. Chiuderemo con un appuntamento a cui teniamo molto: il Festival di Musica Alta Langa, che da 52 edizioni riesce a portare grandi interpreti della musica classica in un piccolo paese dell’Alta Langa".

Palodium è promosso dal Comune di Paroldo, con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco Paroldo, delle Masche di Paroldo, dell’Ecomuseo della Pecora delle Langhe e della Compagnia Teatro Marenco di Ceva, con il sostegno della Fondazione CRC.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Informazioni: 0174 789040 – www.paroldoaltalanga.com