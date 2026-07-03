Ritorna il Norma Fantini Opera Contest con il Galà Lirico e l’open Day “Canto al Castello”

Anche nel 2026, Fossano si conferma punto di riferimento nella provincia di Cuneo per la musica lirica grazie al Galà Lirico, organizzato dalla Fondazione Fossano Musica come proseguimento del Norma Fantini Opera Contest 2025. L’appuntamento è per le ore 21:00 presso l'Auditorium Calvino Paglieri, in Via Garibaldi 5 a Fossano.

Sul palco alcuni dei cantanti che hanno preso parte all'edizione 2025 del contest e alla produzione de La Bohème: William Allione, Viola Nelfi, Cristófol Romaguera, Luca Romano, Yu Ding, Gho Ho Lee e Martina Malavolti, i quali canteranno in veste solistica e in ensemble.

Ad accompagnarli sarà l'Orchestra FFM Classica, diretta dal Maestro Aldo Salvagno, mentre il regista Alessio Pizzech guiderà il pubblico nel percorso musicale della serata, collocando ogni brano nel proprio contesto teatrale ed emotivo.

Il programma, che attraversa Rossini, Mozart, Bizet, Verdi e Puccini, rappresenta un'importante occasione di consolidamento professionale per i giovani artisti coinvolti. La serata si concluderà con "Nessun dorma" e "Libiamo ne' lieti calici", eseguiti da tutti gli artisti e dall'orchestra.

Si consiglia la prenotazione sul sito della Fondazione Fossano Musica - www.fondazionefossanomusica.it

Sempre nell'ambito del Norma Fantini Opera Contest, domenica 12 luglio l'Accademia FFM propone anche “Canto al Castello”, un Open Day gratuito ospitato dal cortile del Castello degli Acaja di Fossano.

L’Open Day è aperto a tutti, anche a chi non ha mai preso lezioni di canto, e si articola in due sessioni: la mattina dalle 10:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. È possibile iscriversi a una sola sessione o all'intera giornata. Durante l'evento sarà possibile assistere alle lezioni degli allievi di Norma Fantini e lavorare direttamente con il famoso soprano per scoprire il proprio registro vocale e ricevere indicazioni artistiche.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito della Fondazione Fossano Musica - www.fondazionefossanomusica.it