Il Circolo di Valle Rossi in festa: camminata notturna, Giro Pizza e teatro all’aperto

Il piccolo, ma attivissimo circolo Acli di Valle Rossi (comune di Sommariva Perno) ha organizzato una settimana ricca di eventi, cominciata con la camminata notturna organizzata insieme all’Eco Museo delle Rocche, martedì 30 giugno, con tappa al Santuario del Tavoletto.

Nell’occasione, i volontari del circolo, coordinati dal presidente Mattia Dellorto, hanno contribuito all’assistenza sul percorso (un’ottantina i partecipanti) e al rinfresco finale, con torte, frutta e tisane.

Lungo il percorso, i partecipanti hanno potuto scoprire alcune particolarità storiche del territorio, grazie alle competenze del professor Andrea Cane e, nell’oscurità del Tavoletto, sono stati accolti dall’appassionato astrofilo Federico Pellegrino, dell’associazione Sideralis aps, che ha raccontato “Protege Noctem: la notte come patrimonio naturale e immateriale da proteggere”, un’interessante analisi sull’importanza della notte per l’umanità e le buone prassi per la sua salvaguardia.

Sabato 4 luglio, dalle ore 20, nei locali del circolo, si terrà “Giro Pizza – Summer Edition” con intrattenimento musicale, karaoke e disco dance (Info: 377 51 04 631). Domenica 5 luglio nel vicino campo sportivo, teatro all’aperto con la Compagnia Der Roche, di Montaldo Roero, che presenterà la commedia comica in tre atti, di Umberto Morucchio e Gilberto Govi, intitolata “Impresa trasporti di Luigi Beccamorti”.

Risate e intrattenimento garantiti e tanti complimenti al circolo Acli di Valle Rossi, sempre molto propositivo e accogliente nei locali di frazione Rossi 53.