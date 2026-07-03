Il consiglio provinciale ha fatto tappa a Sommariva Perno: si è parlato di bilancio, lavori pubblici, diritto allo studio e Piano strategico Cuneo 2030 [FOTO]

Si è tenuta martedì 30 giugno, nella Sala del Consiglio del Palazzo comunale di Sommariva Perno, la seduta del consiglio provinciale, in sede itinerante.

In apertura di riunione il presidente Luca Robaldo ha rivolto un ringraziamento per l'ospitalità al sindaco di Sommariva Perno, Stefano Rosso, già consigliere provinciale nella prima parte del mandato, esteso ai numerosi sindaci e ai loro rappresentanti presenti, a testimonianza del forte legame tra l'ente provinciale e il territorio.

I temi toccati nella riunione hanno riguardato bilancio, lavori pubblici, diritto allo studio e Piano strategico Cuneo 2030. Nel focus finale sullo stato di attuazione del PNRR il presidente Robaldo ha confermato che tutti i progetti PNRR della provincia di Cuneo (85 milioni di investimenti) sono terminati nelle tempistiche previste dalla rendicontazione al 30 giugno, inserendo Cuneo tra le migliori province d'Italia.

Il presidente ha ricordato che sono in partenza dal settore saluzzese gli interventi sugli asfalti, secondo un cronoprogramma che coinvolgerà via via le altre zone della Granda. La Regione Piemonte ha stanziato 1 milione e 300euro per interventi su crocevia pericolosi, ma il presidente ha altresì ricordato che i fondi non sono sufficienti per intervenire capillarmente sull'estesa rete viaria provinciale, sulla quale nei primi 6 mesi del 2026 sono avvenuti già 16 decessi in seguito ad incidenti, un dato purtroppo non in diminuzione rispetto agli scorsi anni.

Per sabato 4 luglio, a Montezemolo, è indetta una riunione/tavolo della sicurezza stradale, in un luogo toccato dalla SP 661 di Alta Langa, spesso testimone di tragici sinistri.

Esaminati e approvati all'unanimità, nel corso della seduta, i punti iscritti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione dei verbali precedenti, una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e la modifica del DUP (Documento Unico di Programmazione), con la terza variazione del programma triennale dei lavori pubblici. Approvato il protocollo operativo relativo alle azioni prioritarie del Piano strategico "Cuneo 2030". Inoltre il Consiglio ha condiviso un ordine del giorno dedicato alla tutela del diritto allo studio nei piccoli Comuni e nei territori montani e marginali della provincia, con particolare attenzione alla revisione dei parametri per l'assegnazione degli organici scolastici e al potenziamento del tempo prolungato.

Luca Robaldo ha infine informato il consiglio sui finanziamenti di 930mila euro per la digitalizzazione dell'ente, di 600mila euro per i lavori nella sede di Saluzzo, di 150mila euro per il magazzino di Boves, e sui necessari lavori di ristrutturazione di alcuni uffici nella sede di corso Nizza 21.

Come rappresentante e presidente della neonata associazione dei sindaci del Roero è intervenuto il sindaco di Canale Enrico Faccenda.

Il prossimo consiglio provinciale itinerante si svolgerà a Villar San Costanzo a fine mese di luglio.