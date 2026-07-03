Il Panathlon Club Cuneo alla Mostra Internazionale Best Practices Showcase

Si è concluso a Gand, in Belgio, il 23° Congresso Internazionale del Panathlon International, dedicato al tema: “Panathlon International: 75 Years Inspiring Unity Through Sport”.

Questo appuntamento di grande rilievo istituzionale e culturale è inserito nel percorso celebrativo dei 75 anni del Movimento, che ha riunito rappresentanti Panathletici, relatori internazionali, esperti, giovani leader e stakeholder del mondo sportivo.

Il Congresso si è aperto con i saluti del Presidente Internazionale Giorgio Chinellato ed è proseguito con la prolusione del Prof. Thierry Zintz, dedicata alla diplomazia sportiva e alla capacità dello sport di promuovere comprensione, cooperazione e relazioni positive tra popoli e comunità.

Nel celebrare i 75 anni dalla propria fondazione, il Movimento rinnova il proprio impegno a favore dell’etica, della cultura sportiva, dell’integrità, del fair play e della partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Il tema del fair play e delle buone pratiche è stato inoltre valorizzato attraverso la “Mostra Internazionale Best Practices Showcase”, curata da Alina Baranova, Sander Renson e dalla Segreteria Generale, che ha raccolto e presentato 47 progetti d’eccellenza promossi dai Club Panathlon di tutto il mondo.

Il Panathlon Club Cuneo ha partecipato con il suo poster intitolato:

“Adolescents and their social integration through sport”.

A breve verrà preparato il “Digital Handbook” che raccoglierà tutti i 47 poster esposti.