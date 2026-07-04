Ai mondiali il Marocco sfida il Canada: si intensificano i servizi di vigilanza per evitare intemperanze dei tifosi

In occasione dell’incontro di calcio tra Canada e Marocco previsto per sabato 4 luglio alle 19 e alla luce della numerosa presenza della comunità marocchina sul territorio cuneese, la Questura di Cuneo ha indirizzato un’apposita ordinanza alle principali città della provincia nella quale si dispone l’intensificazione dei servizi di vigilanza dinamica volti a prevenire ed evitare eventuali intemperanze da parte dei tifosi.

Nel corso della mattinata, inoltre, il Comando di Polizia Locale di Mondovì valuterà se e quali ulteriori disposizioni di sicurezza pubblica assumere, come il divieto nel consumo di alcolici ovvero il divieto di vendita di bottiglie di vetro da asporto, come già avvenuto nel dicembre del 2022 in occasione dei Mondiali di calcio in Qatar.