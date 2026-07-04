Pianfei dice addio a Teresa Bongioanni, la più anziana del paese

Lutto a Pianfei: è deceduta Teresa Bongioanni, la più anziana del paese, dall'alto dei suoi (quasi) 104 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 25 ottobre).

Il sindaco Marco Turco, a nome del Comune, ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota pubblicata sul canale Facebook di Pianfei.

IL MESSAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

"Pianfei ha salutato per l'ultima volta, la Sig.ra Teresa Bongioanni. Era la più anziana del Paese, avrebbe raggiunto 104 anni il 25 ottobre. Negli ultimi anni in questa ricorrenza andavamo a trovarla, ed era bellissimo passare quel po' di tempo con lei e la sua famiglia, perché, nonostante le sue difficoltà nel muoversi, era molto lucida, sempre aggiornata e voleva tenersi sempre aggiornata sulle cose. La sua famiglia si è sempre dedicata alla vita del paese e di questo ne siamo molto riconoscenti. Portiamo le condoglianze di tutta l'amministrazione e dei dipendenti Comunali, a Maurizio, nostro prezioso collaboratore in biblioteca, ed a tutti i familiari e le persone coinvolte in questo lutto".