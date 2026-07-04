Lemon Park a Limone Piemonte: apre il grande parco gonfiabili dell’estate 2026 per tutta la famiglia

L'estate di Limone Piemonte si arricchisce di una nuova proposta dedicata alle famiglie. Da sabato 4 luglio a domenica 30 agosto apre infatti Lemon Park, il parco di gonfiabili e attrazioni pensato per regalare ai bambini giornate di gioco in totale sicurezza e offrire ai genitori un'occasione di svago immersa nello splendido scenario delle Alpi Marittime.

Situato in via San Giovanni 36, in località Maneggio, Lemon Park nasce con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento dell'estate limonese, affiancando alle tradizionali attrazioni turistiche un'area interamente dedicata al divertimento dei più piccoli. Gonfiabili, tappeti elastici e tante attrazioni Il parco propone numerose attività capaci di coinvolgere bambini di diverse età. Tra le principali attrazioni spicca il grande gonfiabile "Impero Romano", un percorso colorato ispirato all'antica Roma che promette ore di gioco e movimento.

Accanto ai gonfiabili trovano spazio anche:

tappeti elastici;

area giochi;

tiro a segno;

numerose attività ricreative dedicate ai bambini.

Un'offerta pensata per consentire alle famiglie di trascorrere alcune ore all'aria aperta tra sport, movimento e divertimento, in un ambiente organizzato e facilmente raggiungibile. Il luogo ideale per organizzare feste di compleanno Tra i servizi che caratterizzano Lemon Park c'è anche la possibilità di organizzare feste di compleanno e ricorrenze private. Gli spazi del parco permettono infatti di trasformare una semplice festa in un'intera giornata di giochi e intrattenimento, offrendo ai bambini un'esperienza diversa dal solito e ai genitori una soluzione pratica per celebrare un'occasione speciale in un contesto sicuro e immerso nel verde.

Apertura per tutta l'estate

Lemon Park resterà aperto dal 4 luglio al 30 agosto con i seguenti orari:

tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00;

chiuso il mercoledì fino al 5 agosto.

Una programmazione che accompagnerà residenti, turisti e villeggianti per tutta la stagione estiva, offrendo una nuova opportunità di svago nel cuore di una delle località montane più amate del Piemonte. Un'estate a misura di famiglia Con questa nuova iniziativa Limone Piemonte amplia ulteriormente la propria offerta dedicata alle famiglie, confermandosi una meta capace di coniugare natura, relax e divertimento. Lemon Park punta infatti a diventare uno dei luoghi simbolo dell'estate 2026, dove i bambini possono giocare liberamente e fare nuove amicizie mentre gli adulti si concedono qualche ora di tranquillità nel suggestivo contesto alpino.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 824 3345 e seguire Lemon Park sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram.