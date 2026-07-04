Inaugurata FenImprese Cuneo: Mauro Gemme presidente

Si è svolta all'Hotel Calissano di Alba la presentazione ufficiale di FenImprese Cuneo, la nuova delegazione territoriale dell'associazione datoriale che prosegue il suo percorso di radicamento in Piemonte. All'evento hanno partecipato numerosi imprenditori locali e una folta rappresentanza di autorità istituzionali, intervenute per salutare la nascita della nuova realtà.

I lavori sono stati aperti dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che nel suo intervento ha lodato l'iniziativa imprenditoriale, sottolineando l'importanza di un sistema di rete tra le aziende per potenziare la competitività e lo sviluppo del territorio. Anche il sindaco di Alba, Alberto Gatto, ha voluto far sentire la sua vicinanza inviando una lettera di congratulazioni e auguri di buon lavoro, non potendo presenziare di persona poiché impegnato in una seduta del Consiglio comunale.

Numerosi i contributi nel corso della presentazione, moderata da Genny Notarianni, tra cui quelli di: Marco Perosino - senatore; Mauro Petteani - Comune di Vezza d'Alba; Franca Biglio - presidente Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (ANPCI); Silvio Artusio Comba - presidente Distretto del Cibo Roero; Mariano Rabino - presidente ATL Langhe Monferrato Roero; Giovanni Negro - in rappresentanza delle varie Cantine del territorio.

Al tavolo dei relatori erano presenti i vertici nazionali di FenImprese, il coordinatore nazionale Simone Razionale e il dirigente Gianpiero Maneli, che hanno ufficializzato la nomina dei nuovi responsabili provinciali. Presente all'evento anche Mauro Battaglino, coordinatore regionale FenImprese per il Piemonte.

La guida di FenImprese Cuneo è stata affidata a Mauro Gemme, nominato presidente provinciale; Gemme è un consulente specializzato con una profonda esperienza nel mondo del vino. Al suo fianco opereranno Giuseppe Cielo in qualità di direttore e Mattia Volpe come responsabile di categoria.

Dichiara il neo-presidente Mauro Gemme: "FenImprese Cuneo nasce con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento concreto per le piccole e medie imprese della nostra provincia. Vogliamo sostenere le eccellenze del territorio, a partire dalla filiera vitivinicola, offrendo servizi qualificati, formazione e un supporto costante per affrontare le sfide del mercato attuale attraverso la forza della rete".

L'Associazione è già operativa sul territorio per fornire consulenza e assistenza in ambiti quali sicurezza sul lavoro, credito, finanza agevolata e internazionalizzazione.

La sede di FenImprese Cuneo si trova a Castagnito (CN), in via Neive, 41. Telefono: 0173/240317.