Pomeriggio di incendi nel Cuneese: 22 interventi dei vigili del fuoco, paura a Carrù per due anziani

Pomeriggio intenso per i vigili del fuoco della provincia di Cuneo, impegnati oggi, giovedì 2 luglio, in ben 22 interventi.

L'episodio che ha destato maggiore apprensione si è verificato alle 16.30 a Carrù, dove un incendio è divampato in un'abitazione di un condominio di via Cavour, nel centro storico. I primi concitati allarmi lanciati da due anziani residenti avevano inizialmente fatto temere che le fiamme interessassero una casa di riposo, facendo scattare un imponente dispositivo di soccorso.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì, Fossano e Alba, supportate da due autoscale. I due anziani sono stati messi rapidamente in salvo e, fortunatamente, l'incendio è rimasto confinato all'abitazione senza propagarsi al tetto dell'edificio. I danni sono stati contenuti.

Nel corso del pomeriggio gli altri principali interventi si sono susseguiti in diverse zone della Granda.

Il primo è stato registrato alle 15 ad Alba, in strada Mogliasso, dove le fiamme hanno interessato una casa dismessa e abbandonata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Alba, che ha provveduto allo spegnimento dell'incendio.

Alle 15.35 i vigili del fuoco sono stati chiamati a Pradeboni, frazione di Chiusa di Pesio, per l'incendio del tetto di un'abitazione dotata di impianto fotovoltaico. L'intervento è stato effettuato dalla squadra di Cuneo con autobotte e autoscala. Anche in questo caso il rapido intervento ha permesso di limitare i danni, salvando gran parte dell'edificio.

Pochi minuti dopo, alle 15.40, un incendio ha interessato un campo di grano in località Maddalene. Sul posto sono intervenute le squadre di Fossano e Busca. Le fiamme si erano avvicinate pericolosamente a una stalla, ma sono state contenute prima che potessero coinvolgere la struttura. Non si registrano persone coinvolte.

Più contenuti gli altri interventi.