Tragedia alle Rocche del Saccarello: quad precipita per centinaia di metri nel dirupo, morti tre francesi

Si è purtroppo trasformato in tragedia l’incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 11, alle Rocche del Saccarello, al confine tra Italia e Francia, sul territorio comunale di Triora. Secondo una prima ricostruzione, fatta dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, tre francesi a bordo di un ‘quad’ sono finiti in un dirupo, facendo un volo di alcune centinaia di metri, morendo praticamente sul colpo.

Al momento è ancora in corso il lavoro dei soccorritori, con i pompieri che hanno fatto intervenire anche l’elicottero ‘Drago’ per velocizzare l’intervento. Con loro anche il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Pornassio e i Carabinieri di Triora. Secondo il racconto di alcuni testimoni, purtroppo, il conducente del mezzo ne avrebbe perso il controllo mentre stava parcheggiando vicino a un’auto, in una zona particolarmente impervia e a strapiombo su un dirupo.

Molto probabilmente una delle ruote del quad è finita fuori dallo sterrato e, in una frazione di secondo, si è ribaltato il mezzo finendo nel dirupo. Il volo è stato quantificato in alcune centinaia di metri e per i tre non c’è stato scampo. Secondo le prime informazioni i tre arrivavano da La Brigue, piccolo centro montano della vicina Francia, dove vivono moltissime persone di origine italiana, con tanti parenti in Valle Argentina.

La notizia si è sparsa rapidamente proprio a Triora e Molini, dove i tre sono molto conosciuti. Ora è in corso il duro lavoro dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando di recuperare le salme.