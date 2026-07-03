Alba, la formazione professionale parla europeo: Apro Formazione guida il progetto "Belongtoeu"

Apro Formazione si conferma capofila internazionale sui temi dell'integrazione. Da lunedì 9 a giovedì 12 giugno si è svolto ad Alba il workshop internazionale di "Belongtoeu" (Building European Learning Opportunities and Networks for Growth in Vet), progetto europeo che mira a rafforzare la conoscenza dell'Unione nei percorsi di formazione professionale.

Cofinanziato dal programma Erasmus+ nell'ambito delle azioni Jean Monnet, il progetto punta ad avvicinare studenti e docenti a valori, istituzioni e diritti comunitari. Ad affiancare Apro Formazione nel partenariato ci sono l'Università del Piemonte Orientale, la macedone Asuc Boro Petrushevski, l'irlandese Galway Technical Institute, l'estone Pärnumaa Kutsehariduskeskus e la spagnola Cebanc.

Durante la quattro giorni albese, i partecipanti hanno lavorato a laboratori, tavoli didattici e modelli formativi condivisi per rendere l'educazione europea più partecipativa all'interno del sistema Vet. Le sessioni hanno favorito il dialogo con importanti organizzazioni del territorio impegnate nella promozione della cittadinanza attiva, tra cui Apiceuropa, Europe Direct Cuneo e la Fondazione Antonio Megalizzi.

Nei prossimi mesi il progetto entrerà nella sua fase operativa con lo sviluppo e la sperimentazione nelle scuole partner di un e-Toolkit, un insieme di strumenti e materiali didattici concreti messi a disposizione dei docenti per stimolare nelle nuove generazioni la consapevolezza delle opportunità europee e la partecipazione democratica.