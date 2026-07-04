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CANOA SLALOM / Oliver Fina ottavo al mondo nel K1 Junior ai Campionati Mondiali di Cracovia
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Sport | 04 luglio 2026, 08:15

CANOA SLALOM / Oliver Fina ottavo al mondo nel K1 Junior ai Campionati Mondiali di Cracovia

Grande prova ai mondiali junior per il portacolori del Granda Canoa Club

CANOA SLALOM / Oliver Fina ottavo al mondo nel K1 Junior ai Campionati Mondiali di Cracovia

Grande prova di carattere per Oliver Fina, atleta del Granda Canoa Club, ai campionati mondiali junior di canoa slalom in corso a Cracovia.

Nella giornata di venerdì erano in programma le semifinali e le finali del K1 Junior maschile: una gara di altissimo livello che ha visto al via, fin dalle qualifiche, 94 atleti provenienti da tutto il mondo, tra cui Cina, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia e numerose nazioni europee.

Dopo aver superato la fase di qualifica, Oliver ha affrontato la semifinale con grande determinazione, chiudendo con il quarto miglior tempo e conquistando così l'accesso alla finale riservata ai migliori dodici atleti del mondo.

Partito tra gli ultimi nella run decisiva, Oliver ha affrontato il percorso con ritmo e grande determinazione. Durante la discesa è stato protagonista anche di un eskimo, la manovra con cui l'atleta, dopo essersi ribaltato, riesce a tornare in posizione senza abbandonare l'imbarcazione. Nonostante l'episodio, ha saputo riprendere immediatamente la gara con lucidità, concentrazione e grinta, portando a termine una finale di grande valore.

Oliver Fina ha chiuso la prova all'ottavo posto mondiale nel K1 Junior, confermandosi tra i migliori interpreti internazionali della categoria.

cs

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