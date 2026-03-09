Apre oggi a Vignolo il nuovo Micronido “Babilù”

L’Amministrazione Comunale di Vignolo è lieta di annunciare che, a partire da oggi, è ufficialmente operativo il nuovo Micronido Babilù di via Alfieri 1.

Dopo la chiusura del precedente servizio di Baby Parking, avvenuta a metà febbraio per fallimento della cooperativa che lo gestiva, l’Amministrazione si è immediatamente attivata per rispondere con tempestività alle esigenze delle famiglie del territorio, consapevole del disagio che l’interruzione di tale servizio avrebbe potuto comportare per molti genitori lavoratori.





In tempi brevi, grazie a un intenso lavoro organizzativo e amministrativo, si è riusciti a garantire la riapertura del servizio in una forma strutturata e qualificata, offrendo così continuità educativa e serenità alle famiglie.

Il Micronido sarà gestito da Paola Parravicini, responsabile del Balallo e Brillo micronidi bilingue di Cuneo, realtà educativa con una consolidata esperienza nel settore dell’infanzia. Con oltre vent’anni di attività, Parravicini rappresenta una garanzia di professionalità, competenza e attenzione allo sviluppo armonico dei bambini.

“Il nuovo servizio non solo ripristina un presidio fondamentale per la comunità – afferma il Sindaco Danilo Bernardi - ma introduce anche miglioramenti organizzativi ed educativi, con un progetto pedagogico strutturato, ambienti curati e un’attenzione particolare alla qualità dell’accoglienza”.

L’assessore Isabella Bodino dichiara: “Sappiamo quanto un servizio per la prima infanzia sia essenziale per l’equilibrio delle famiglie e per la vita della nostra comunità. Ci siamo impegnati con determinazione per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Oggi restituiamo a Vignolo un servizio importante, con una gestione competente e una visione educativa solida”.

L’Amministrazione Comunale continuerà a investire nei servizi dedicati alle famiglie, nella convinzione che sostenere l’infanzia significhi costruire il futuro della comunità.